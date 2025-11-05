Produtores de Sarandi registram mais de R$ 10 milhões em perdas após chuva de granizo

Temporal de granizo durou cerca de 30 minutos. Jean Pimentel / Grupo RBS

Produtores rurais de Sarandi, no norte do Estado, contabilizam R$ 10,3 milhões em perdas no campo após a chuva de granizo que atingiu o município na última segunda-feira (3).

O laudo da Emater, finalizado nesta quarta-feira (5), aponta danos nos cultivos de 20 localidades do interior. A produção de trigo foi a mais afetada: foram cerca de 1,7 mil hectares atingidos — equivalente a 1.700 campos de futebol — e R$ 5 milhões em prejuízos.

A cultura, em fase final do ciclo, sofreu com a quebra de plantas e debulha das espigas. As perdas ocasionadas pelo granizo inviabilizam a colheita em algumas áreas.

As produções de milho, melão, viticultura e pecuária também sofreram danos que, somados, totalizam R$ 5,3 milhões em prejuízos. Em torno de 900 hectares do milho em grão apresentaram problemas, enquanto que o milho silagem tem perda estimada em 40%.

Também foi reportada a morte de aves nativas, domésticas e ferimentos em bovinos. Outros problemas incluem estragos estruturais em residências, galpões, armazéns e em uma máquina agrícola.

Decreto de emergência

A prefeitura de Sarandi decretou situação de emergência na terça-feira (4) em razão dos estragos. Pelo menos 500 residências tiveram danos estruturais, principalmente nos telhados, e mais de 120 pessoas chegaram a ficar desalojadas.

Dois postos de saúde não funcionaram e 11 escolas chegaram a suspender as aulas, mas 10 já retornaram às atividades nesta quarta-feira.

A queda de granizo começou por volta das 15h30min de segunda-feira e durou 30 minutos. Pedras de gelo ficaram acumuladas nas estradas que dão acesso à cidade, lavouras e ruas de Sarandi.

Conforme a Climatempo, o temporal foi causado pelo encontro de uma massa de ar quente, que elevou a temperatura no município, com uma atmosfera úmida sobre o Estado.

O cenário favoreceu a formação de nuvens de tempestades, chamadas cumulonimbus, que possuem gelo em seu interior.