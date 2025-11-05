Campo e Lavoura

Estragos no interior
Produtores de Sarandi registram mais de R$ 10 milhões em perdas após chuva de granizo

Campos de trigo foram os mais afetados, com prejuízo estimado em R$ 5 milhões. No total, 20 localidades reportaram danos em lavouras e estruturas

Rebecca Mistura

