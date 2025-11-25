Granizo causa mais de R$ 20 milhões em prejuízos a produtores rurais de Erechim

Produtores rurais de Erechim, no norte do Estado, contabilizam mais de R$ 20 milhões em danos após o temporal de granizo que atingiu o município na tarde do último domingo (23).

Só na agricultura foram R$ 9,5 milhões em prejuízo, entre lavouras de trigo, milho e soja, além de hortaliças, morango e feijão. O total compreende cerca de 2,2 mil hectares de produção, sendo 250 hectares somente do trigo — a perda foi de 80% do cereal que ainda não havia sido colhido.

Na pecuária, o prejuízo em atividades relacionadas à bovinocultura de leite e de corte foi de R$ 6 milhões, especialmente em pastagens e milho silagem.

Ainda conforme o relatório produzido pela Emater na segunda-feira (24), essas perdas estimadas são irreversíveis e podem ser agravadas pela contaminação e apodrecimento das plantas.

O montante inclui ainda R$ 5 milhões em danos a moradias rurais, máquinas, equipamentos e insumos agrícolas. O total passa dos R$ 20 milhões.

Além dos prejuízos já registrados, a Emater ainda faz levantamentos entre comunidades rurais e famílias que foram afetadas pelo fenômeno climático.

Mais de 37 mil atingidos

O último levantamento divulgado pela Defesa Civil de Erechim aponta que mais de 37 mil pessoas foram afetadas pelo temporal de granizo no município. O número de feridos chega a 200 e nove pessoas ainda seguem desabrigadas.

