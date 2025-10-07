Trigo do RS é destaque em encontro nacional de moinhos promovido na Região Norte

Durante esta terça (7) e quarta-feira (8), Passo Fundo recebe o Giro da Abitrigo, evento que reúne mais de 40 representantes de moinhos de diversas regiões do Brasil. O objetivo é apresentar a evolução da produção de trigo no Rio Grande do Sul, com foco em tecnologia aplicada à lavoura e à indústria.

Durante o roteiro, o grupo visita campos experimentais, propriedades rurais e empresas do setor. A programação inclui passagem pela sede da Biotrigo, apresentações técnicas sobre a safra de 2025 pela Emater, panorama do mercado de sementes, melhoramento genético e paradas em empresas como Be8, Cotrijal e Cerealista Roos.

— O trigo gaúcho é altamente relevante no mercado nacional. Este ano, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do Brasil, responsável por boa parte do abastecimento nacional — destaca Eduardo Assêncio, superintendente da Abitrigo.

O evento, segundo o superintendente, permite aos envolvidos na cadeia produtiva entender melhor a qualidade do trigo que será utilizado em 2025:

— Eles representam mais de 50% da moagem nacional. Estão interessados em saber o que está acontecendo na cultura do trigo no Estado, que tipo de qualidade teremos e o que nos espera para atender os clientes no próximo ano.

Assêncio destacou a consciência dos agricultores locais quanto ao uso de sementes de qualidade, o que diferencia o trigo produzido na região.

— As condições de colheita estão adequadas. Existe uma consciência muito forte sobre a importância de sementes que atendam às exigências dos consumidores de farinha. Acreditamos que teremos um bom produto para o próximo ano — finaliza.

Promovido pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o evento encerra em Cruz Alta.

