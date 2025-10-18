Campo e Lavoura

Alerta no campo
Notícia

Secretaria de Agricultura investiga foco de raiva herbívora em Eugênio de Castro

Doença é transmitida por morcegos-vampiros e não tem cura, mas há vacinação preventiva

Luiz Otávio Calderan

Repórter

