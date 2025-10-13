Campo e Lavoura

Em Ijuí
Notícia

Milk Summit Brazil reúne cadeia produtiva do leite no noroeste gaúcho

Evento promovido pela Secretaria da Agricultura do RS acontece nesta terça e quarta-feira, com programação voltada à competitividade, consumo, sustentabilidade e inovação

GZH Passo Fundo

