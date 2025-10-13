Milk Summit Brazil reúne cadeia produtiva do leite no noroeste gaúcho

Produção leiteira representa 2,81% do PIB estadual, cerca de R$ 17,99 bilhões. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Milk Summit Brazil 2025 acontece durante esta terça (14) e quarta-feira (15), em Ijuí, na Região Noroeste. Promovido pela Secretaria da Agricultura do Estado, o evento reúne representantes de toda a cadeia produtiva do leite no Parque de Exposições Wanderley Burmann.

O fórum integra a Expofest e tem como foco os eixos de competitividade, consumo, sustentabilidade e inovação no setor leiteiro. Ao todo, 750 pessoas se inscreveram para participar das atividades.

Segundo o coordenador do evento e secretário-executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat), Darlan Palharini, a adesão confirma o interesse do setor em debater o futuro da produção leiteira no Estado.

— Comprova, por um lado, o acerto em realizar o evento no coração da principal bacia leiteira do Estado e, por outro, evidencia a disposição de todos em construir coletivamente caminhos para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva — avaliou.

Atualmente, a cadeia produtiva do leite está presente em 493 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, emprega mais de 62 mil pessoas e representa 2,81% do PIB estadual (cerca de R$ 17,99 bilhões).

Programação presencial e online

A programação do Milk Summit Brazil inclui 21 palestras, oficinas práticas e quatro mesas de debates, com transmissão ao vivo pelo canal da Secretaria da Agricultura no YouTube. O evento oferece degustação de produtos lácteos, atividades culturais e oportunidades de networking entre produtores, cooperativas, indústrias, fornecedores e especialistas do setor.

Um diferencial foi a inscrição solidária: cada participante doou um quilo de alimento não perecível na entrada, e a organização vai acrescentar dois litros de leite por pessoa. Os itens arrecadados serão destinados a entidades sociais da região.

