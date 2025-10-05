Com "pior licor do mundo" e farinha moída na pedra, Feira Origem do Campo é inaugurada em Passo Fundo

Definição foi dada mais por estratégia de marketing. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Um produto com a definição de "pior licor do mundo" chamou a atenção de quem passou pela Feira Origem do Campo, em Passo Fundo. O evento, que teve sua primeira edição neste domingo (5), na Praça Boqueirão Legal, contou com 25 expositores, além de 10 representantes de agroindústrias de toda a região.

Entre os produtores que expuseram seus negócios no espaço da agricultura familiar, está o Anderson Marostica, produtor rural de Nova Pádua, que perpetua a receita centenária, herança de família, com a mensagem de "pior licor do mundo" — definição dada mais por estratégia de marketing do que pelo sentido literal.

A fórmula diferenciada, por sua vez, é composta por grapa, urtiga, pimenta, jambu e bugre — também conhecido como aroeira-brava. Na produção, que leva cerca de quatro meses, está incluso até o ato de enterrar o licor durante algum tempo.

— O licor é único porque tem que ser apreciado de uma forma diferente: primeiro, tem que fazer bochecho da bebida por alguns segundos. Depois, é preciso engolir e então a pessoa vai sentir um formigamento e as papilas gustativas vão salivar a boca — explica Anderson.

Anderson, de Nova Pádua, perpetua a receita centenária como herança da família. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A bebida, lançada na Expointer em agosto de 2025, não foi o único produto que tomou conta da primeira edição da feira em Passo Fundo.

De Vanini, um moinho produz a farinha moída na pedra, utilizando métodos tracionais de preparo. O produto, que preserva o gérmen do milho e garante sabor intenso, possui maior valor nutricional em comparação às farinhas refinadas, já que apresenta ausência de ferro e ácido fólico.

— Depois que limpamos o milho e as impurezas saem do grão, nós temos a canjica. A partir disso, a gente coloca o grão entre as duas pedras grandes movidas pela água e disso vamos retirando a farinha, que já sai quentinha — conta uma das produtoras.

Farinha é produzida em métodos tradicionais e possui maior valor nutricional em comparação às farinhas refinadas. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Além de itens tradicionais das feiras de agricultura familiar, como como queijos, salames, geleias, bolachas, o espaço também conta com produtos de horticultura, artesanato e especiarias das agroindústrias. Para além da comercialização, algo que diferencia a Feira Origem do Campo é também a integração entre os expositores.

— Durante a tarde a gente realiza um pitch de negócios, onde cada expositor sobe ao palco para contar de onde é e o que produz. É uma forma de fazer girar o comércio entre os expositores e proporcionar parcerias — explica a coordenadora da feira e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Marinês Scapini Penz.

Na feira, a programação também conta com apresentações culturais, atividades voltadas à juventude, shows e apresentação musical, que encerra o evento às 19h.