Campo e Lavoura

Primeira edição
Notícia

Com "pior licor do mundo" e farinha moída na pedra, Feira Origem do Campo é inaugurada em Passo Fundo

Evento conta com 25 expositores da agricultura familiar e 10 agroindústrias; realização deve ser anual 

Alessandra Hoppen

