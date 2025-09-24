Produção leiteira cai no norte do RS após agricultores familiares deixarem o setor

Quase 95% dos produtores de leite da região são agricultores familiares. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Ano após ano, o Rio Grande do Sul registra a saída de produtores da atividade leiteira. Nos 42 municípios que compõem a regional da Emater/RS-Ascar em Passo Fundo, no norte do Estado, o movimento também se repete.

Um levantamento da instituição aponta que o número de propriedades que produzem, comercializam ou processam leite caiu 13,82% — passou de 4 mil em 2023 para 3.792 em 2025. Nos últimos dez anos, o Estado viu 55 mil famílias deixarem o setor.

Apesar da diminuição dos interessados na atividade, a produção de leite no Rio Grande do Sul se mantém estável, com alta de 0,2% e atingindo 3,84 bilhões de litros por ano. Mas na região de Passo Fundo a situação é diferente: houve retração de 6,41% no período, com média de 523,9 milhões de litros nos últimos dois anos.

Entre os principais motivos que levam produtores a deixar a atividade estão a baixa rentabilidade, falta de mão de obra qualificada e problemas de sucessão familiar.

— A cadeia produtiva de leite na região tem um papel muito importante, uma vez que 95% são produtores familiares. E essa atividade acaba sendo importante fonte de renda — afirma o assistente-técnico regional da Emater, Vilmar Wruch Leitzke.

Apesar de não ter registrado crescimento expressivo em volume nos últimos anos, a atividade mantém peso significativo na economia gaúcha. Segundo o governo do Estado, o Valor Bruto da Produção chega a R$ 9,5 bilhões anuais, o que coloca o leite como o quinto produto mais importante do Rio Grande do Sul, atrás de soja, arroz, frango e suíno.

Da ordenha ao silêncio

Eliza Regina Basso Spagnol tinha 12 vacas quando decidiu desistir da atividade, há cerca três anos.

Quem decidiu encerrar a produção de leite foi a produtora Eliza Regina Basso Spagnol, de Tapejara. Durante 25 anos, ela e o marido cuidaram das vacas e, nos últimos 11 anos, passaram a produzir queijo artesanal.

Quando parou, há cerca de três anos, Eliza tinha um plantel de 12 vacas da raça Jersey, que rendiam uma média de 18 litros de leite por dia cada.

— Eu gostava muito da minha produção de queijo. Foi bem complicado quando parei. Levantei de manhã, tirei leite e depois não tinha mais nenhuma vaca na propriedade, porque tínhamos vendido — lembra.

A decisão de encerrar a atividade veio por diferentes motivos. Além dos problemas de saúde causados pelo esforço repetitivo na produção de queijos, ela percebeu que o negócio estava cada vez menos rentável.

— No início, a gente entregava leite para a indústria, depois começamos com o queijo. A produção era pequena, bem artesanal. Fizemos todas as adequações necessárias para trabalhar com inspeção municipal, mas tínhamos muitas despesas — explica.

O peso do trabalho já havia levado a família a interromper a produção anteriormente. Na primeira pausa, o marido de Eliza dividia o tempo entre o leite e atividades fora da propriedade, enquanto a maior parte do cuidado com as vacas ficava sob responsabilidade da produtora.

À época, o casal chegou a reduzir o plantel para apenas dois animais. A quantidade só aumentou quando Eliza começou a vender os queijos artesanais e precisou de mais matéria-prima.

Mas a filha de Eliza seguiu outro caminho e a sucessão familiar não aconteceu. Hoje, a família se dedica apenas à agricultura, com o cultivo de grãos.

— A nossa intenção nunca foi aumentar a produção, porque éramos só nós dois. Então, não valia a pena investir mais — completa.

Sucessão expande a atividade

Leite é o quinto produto gaúcho mais importante em Valor Bruto da Produção (VBP).

Na contramão, alguns agricultores seguem investindo na atividade leiteira. É o caso de Jair Roberto Krug, também de Tapejara. Há quase três décadas, ele ordenha as vacas da propriedade ao lado da esposa e agora também conta com o auxílio do filho de 21 anos, que pretende seguir na produção.

Com 35 vacas na propriedade e planos de chegar a 45 dentro de um ano, Jair destaca que a família só aposta na continuidade da atividade porque existe a certeza da sucessão.

— Estamos aumentando aos poucos, é somente a nossa família que cuida. Aqui em casa só estamos investindo porque sabemos que nosso filho vai seguir cuidando da propriedade — disse.

