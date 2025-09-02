Genética e ambiente favorável: como cabanha de Palmeira das Missões se prepara para criar um gado campeão da Expointer

Da raça australiana Murray Gray, touro Guarita 158 é o atual grande campeão da Expointer. Reprodução RBSTV / Divulgação

Entre os 6.696 animais presentes na Expointer neste ano, cerca de 20 pertencem a uma cabanha de Palmeira das Missões, no norte gaúcho, que trabalha há anos para seguir entre os gados campeões. Na feira de Esteio que começou no sábado (30) e segue até domingo (7), é tradicional premiar animais avaliados por suas características e genética.

A cabanha em questão é liderada por Luiz Carlos Ardenghy Sobrinho, que trabalha com a raça bovina australiana Murray Gray há 11 anos. É dessa raça o atual campeão, Guarita 158 — que, neste ano, não irá competir. Porém as novas gerações de vacas e touros produzidos no campo de Palmeira das Missões vão seguir levando ao piquete as características trabalhadas para vencer a competição.

Chegar nesse nível de qualidade é um trabalho de longo prazo. Ardenghy conhecey a raça Murray Gray em uma exposição na Argentina, onde o gado já é usado para aumentar a qualidade da carne produzida nos campos. De lá, trouxe animais vivos e sêmen de dois touros que foram campeões no país vizinho, além de comprar embriões da raça vindos da Austrália.

Com animais já selecionados, ele começou a expandir o rebanho, sempre com o objetivo de ter gado de alta qualidade no campo de sua propriedade. Um dos primeiros grandes expoentes da produção de Luiz foi o touro James Bond 007, que foi campeão mundial e também conquistou a Expointer 2021.

Quando ele encerrou a participação nas competições, a cabanha precisava encontrar uma nova estrela — e foi aí que surgiu o Guarita 158.

Seleção genética antes do primeiro mugido

A missão de criar um campeão não é simples. Antes mesmo de dar o primeiro mugido no campo, os animais passam por uma rígida seleção genética, que se dá pelo cruzamento.

— Esse touro (Guarita 158) é filho de um touro australiano da Argentina. A mãe dele foi grande campeã no Prado, assim como o avô. Então pegamos o neto de um grande campeão, que tinha um biotipo que nos agradava bastante, e colocamos em uma grande campeã — relata Luiz.

Depois do nascimento do animal, o cuidado é constante para que se desenvolva com qualidade e possa atingir o potencial máximo.

— Ele nasce numa pastagem normal, onde fica até o desmame. Depois vem para a cabanha. Então, através de vários profissionais, damos todas as condições para aquela genética desenvolver — afirmou Ardenghy.

Renan Ferreira Martins é quem toma conta do Guarita 158 e outros touros e vacas na cabanha. A rotina, segundo ele, precisa ser ajustada para que o ambiente seja favorável ao animal.

— A alimentação dele é feno e ração, três vezes ao dia na mesma hora, todos os dias. Chegando próximo da Expointer tem banho, tosa e tratamento. Sempre no cuidado com ele, sempre monitorando — explica o cabanhista.

Hoje, touro Guarita 158 está aposentado e já não participa de campeonatos, mas tem a missão de levar a genética selecionada às próximas gerações. Reprodução RBSTV / Divulgação

O cuidado tem dado resultado. Guarita 158, por exemplo, foi campeão da Expointer duas vezes. Agora aposentado, o touro manso participará da Expointer para exibição ao público, mas, na propriedade, tem a responsabilidade de levar a genética selecionada às próximas gerações. Seus filhotes nascerão neste mês de setembro: