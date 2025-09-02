Campo e Lavoura

Raça selecionada
Notícia

Genética e ambiente favorável: como cabanha de Palmeira das Missões se prepara para criar um gado campeão da Expointer

Nível de qualidade é resultado trabalho de longo prazo. Objetivo é expandir rebanho e manter sequência de vitórias na feira que acontece em Esteio até domingo (7)

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS