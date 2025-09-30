Da carne à irrigação, Fenatrigo traz painéis para discutir futuro do agronegócio gaúcho; veja a programação

Já na 18ª edição, Feira Nacional do Trigo (Fenatrigo) realiza em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, uma programação extensa de fóruns, debates e palestras que abordam temas ligados ao agronegócio. Entre os mais aguardados está o Fórum do Trigo, que aconteceu na noite desta segunda-feira (29).
O debate reuniu especialistas e produtores rurais no Auditório da Agricultura para analisar os rumos da triticultura e seu papel na economia e produtividade do Rio Grande do Sul.
O encontro iniciou com o painel "Triticultura Gaúcha: História, Ciência e Inovação", em que foram destacadas a trajetória histórica da cultura do trigo no estado, os avanços tecnológicos e os desafios dos produtores para ampliar a produtividade com sustentabilidade.
Participaram Vanderlise Giongo (da Embrapa Trigo) e os engenheiros-agrônomos Ricardo Matzenbacher (Agroalpha), Hamilton Jardim (Farsul) e Osvaldo Vasconcellos Vieira (Embrapa Trigo).
Na sequência, a palestra "Impacto da Lavoura de Trigo na Eficiência Econômica da Lavoura de Soja e da Propriedade" reforçou a relevância do trigo como aliado estratégico na diversificação das lavouras e no equilíbrio econômico das propriedades rurais.
A fala foi ministrada pelo economista chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, com a moderação do presidente da Searca, Rodrigo Rossatto.
— O Fórum do Trigo vai além da troca de informações técnicas, ele é um espaço de reflexão sobre o papel estratégico do trigo no agronegócio. É um momento para aproximar ciência e prática, e para que os produtores saiam ainda mais preparados para enfrentar os desafios do campo — enfatizou a coordenadora de eventos técnicos, Daniele Furian Araldi.
Outros eventos confirmados são o 1º Fórum Lavoura de Carne e o 3º Fórum Gaúcho de Irrigação. Na quinta (2), às 15h, acontece a abertura oficial da colheita do trigo no RS. A Fenatrigo segue até domingo (5), no Parque de Exposições Oswaldo Machado Beck, em Cruz Alta.
Confira abaixo a programação dos painéis dos próximos dias:
Terça-feira (30)
- 14h: IA Pública
- 14h: Fórum dos Festivais Nativistas
- 19h: Farm Connection Talks
- 19h: Doenças Da Soja
Quarta-feira (1º)
- 14h: IV Seminário Atualidades Jurídicas no Agro
- 14h: Conexão Campo e Elas - Sucessão Familiar
- 18h: I Fórum Lavoura de Carne
Quinta-feira (2)
- 14h: Conexão Campo e Elas - Autocuidado
- 15h: Abertura oficial da colheita do trigo no RS 2025
Sexta-feira (3)
- 14h: III Fórum gaúcho de Irrigação
- 14h: I Seminário de segurança pública no campo
- 19h: Talk de inovação revolução silenciosa.