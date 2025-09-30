Da carne à irrigação, Fenatrigo traz painéis para discutir futuro do agronegócio gaúcho; veja a programação

Fórum do Trigo aconteceu na noite de segunda-feira (29). Jean Maidana / Divulgação

Já na 18ª edição, Feira Nacional do Trigo (Fenatrigo) realiza em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, uma programação extensa de fóruns, debates e palestras que abordam temas ligados ao agronegócio. Entre os mais aguardados está o Fórum do Trigo, que aconteceu na noite desta segunda-feira (29).

O debate reuniu especialistas e produtores rurais no Auditório da Agricultura para analisar os rumos da triticultura e seu papel na economia e produtividade do Rio Grande do Sul.

O encontro iniciou com o painel "Triticultura Gaúcha: História, Ciência e Inovação", em que foram destacadas a trajetória histórica da cultura do trigo no estado, os avanços tecnológicos e os desafios dos produtores para ampliar a produtividade com sustentabilidade.

Participaram Vanderlise Giongo (da Embrapa Trigo) e os engenheiros-agrônomos Ricardo Matzenbacher (Agroalpha), Hamilton Jardim (Farsul) e Osvaldo Vasconcellos Vieira (Embrapa Trigo).

Na sequência, a palestra "Impacto da Lavoura de Trigo na Eficiência Econômica da Lavoura de Soja e da Propriedade" reforçou a relevância do trigo como aliado estratégico na diversificação das lavouras e no equilíbrio econômico das propriedades rurais.

A fala foi ministrada pelo economista chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, com a moderação do presidente da Searca, Rodrigo Rossatto.

— O Fórum do Trigo vai além da troca de informações técnicas, ele é um espaço de reflexão sobre o papel estratégico do trigo no agronegócio. É um momento para aproximar ciência e prática, e para que os produtores saiam ainda mais preparados para enfrentar os desafios do campo — enfatizou a coordenadora de eventos técnicos, Daniele Furian Araldi.

Outros eventos confirmados são o 1º Fórum Lavoura de Carne e o 3º Fórum Gaúcho de Irrigação. Na quinta (2), às 15h, acontece a abertura oficial da colheita do trigo no RS. A Fenatrigo segue até domingo (5), no Parque de Exposições Oswaldo Machado Beck, em Cruz Alta.

Confira abaixo a programação dos painéis dos próximos dias:

Terça-feira (30)

14h : IA Pública

: IA Pública 14h : Fórum dos Festivais Nativistas

: Fórum dos Festivais Nativistas 19h : Farm Connection Talks

: Farm Connection Talks 19h: Doenças Da Soja

Quarta-feira (1º)

14h : IV Seminário Atualidades Jurídicas no Agro

: IV Seminário Atualidades Jurídicas no Agro 14h : Conexão Campo e Elas - Sucessão Familiar

: Conexão Campo e Elas - Sucessão Familiar 18h: I Fórum Lavoura de Carne

Quinta-feira (2)

14h : Conexão Campo e Elas - Autocuidado

: Conexão Campo e Elas - Autocuidado 15h: Abertura oficial da colheita do trigo no RS 2025

Sexta-feira (3)