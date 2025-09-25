Caminho Verde Brasil: a virada do jogo no agronegócio nacional

Ambição é transformar 40 milhões de hectares em 10 anos, em terras agricultáveis de alto rendimento. Inventário Florestal do RS / Divulgação

Por Deniz Anziliero, diretor da Escola do Agronegócio da Atitus Educação

O agronegócio brasileiro vive um momento decisivo. O que antes era considerado custo — a recuperação de áreas degradadas — passa a ser visto como oportunidade de investimento, produtividade e liderança global em sustentabilidade.

O Programa Caminho Verde Brasil, lançado com apoio estratégico do Eco Invest Brasil, representa exatamente essa virada de chave. Ele mostra que o mercado financeiro e a agenda climática podem andar juntos e, quando caminham juntos, geram resultados de escala nacional.

Por muito tempo, a recuperação de pastagens degradadas foi tratada apenas como uma exigência ambiental. Hoje, ela se consolida como a base para um novo ciclo de crescimento. O volume de recursos captado já impressiona: R$ 30,2 bilhões estruturados para a primeira fase, destinados à recuperação de até 3 milhões de hectares.

E não se trata apenas de números. A ambição é transformar 40 milhões de hectares em 10 anos, em terras agricultáveis de alto rendimento. Para se ter dimensão, o Brasil possui 82 milhões de hectares em algum grau de degradação. Ou seja, estamos diante de um potencial transformador inédito.

Essa conquista só foi possível graças ao modelo de blended finance, que une capital público e privado para reduzir riscos e ampliar resultados. Dez instituições financeiras — de bancos públicos a privados, nacionais e internacionais — já aderiram à iniciativa, garantindo capilaridade e eficiência técnica.

Mais do que recuperação do solo, estamos falando de reconfiguração da produção agropecuária. Sistemas integrados como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), uso de bioinsumos e correção de solos tornam possível aumentar a oferta de alimentos e biocombustíveis sem avançar sobre os biomas nativos.

Nenhum programa dessa magnitude se sustenta sem credibilidade. Por isso, o papel da Embrapa é fundamental: estabelecer bases técnicas sólidas para medir captura de carbono e melhoria de solo.

Sem monitoramento transparente e auditável, não há confiança do investidor e sem confiança, o risco de greenwashing compromete tudo DENIZ ANZILIERO diretor da Escola do Agronegócio da Atitus Educação

Se, por um lado, há um horizonte promissor, por outro precisamos enfrentar gargalos históricos:

Garantir acesso aos pequenos e médios produtores , para que a revolução verde não seja restrita aos grandes players.

, para que a revolução verde não seja restrita aos grandes players. Oferecer assistência técnica qualificada em regiões interioranas, permitindo que as tecnologias de recuperação sejam aplicadas de forma correta.

em regiões interioranas, permitindo que as tecnologias de recuperação sejam aplicadas de forma correta. Assegurar governança e fiscalização para que os recursos cheguem a quem de fato está no campo.

O Caminho Verde Brasil é mais que um programa. Ele é um novo paradigma de desenvolvimento: mais eficiente, mais inovador e mais responsável. Ele projeta o Brasil como protagonista global em uma agenda que concilia produção de alimentos, segurança alimentar e conservação ambiental.

Acredito que esse seja o futuro inevitável do nosso agronegócio: liderar o mundo não apenas em produtividade, mas também em sustentabilidade.