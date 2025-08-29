Tapejara sedia o 3º Fórum Nacional do Agronegócio com debate sobre desafios e investimentos no campo

Fórum foi na noite de quinta-feira (28). Prefeitura de Tapejara / Divulgação

As discussões no 3º Fórum Nacional do Agronegócio, realizado em Tapejara, no norte gaúcho, na noite de quinta-feira (28), abordaram dívidas rurais, questões climáticas e estratégias para enfrentar períodos de crise. O encontro reuniu autoridades, empresários, lideranças cooperativistas e produtores rurais no evento que integra os 70 anos do município.

Subiram ao palco Norberto Dall’Olivo (ex-prefeito de Tapejara e diretor-presidente da Adubos Coxilha), Luís Fernando Chaves Pires (suplente de deputado estadual e assessor da presidência da Farsul) e Neivor Canton (presidente da Aurora Alimentos).

Eles abordaram o cenário econômico relacionado ao agronegócio e as perdas acumuladas pelo agronegócio gaúcho nos últimos cinco anos, estimadas em mais de R$ 100 bilhões.

Depois das apresentações, o fórum realizou um painel de debates mediado pelo presidente da Acisat, Marcelo Zanchetta. Em sua fala, o prefeito Evanir Wolff (Big) destacou a necessidade de ampliar investimentos em irrigação, logística e infraestrutura regional, além da modernização das cadeias produtivas.

O público também participou do debate, com manifestações de produtores, prefeitos e representantes sindicais. Entre os pontos levantados estiveram a ampliação da irrigação, o acesso ao crédito para modernização de aviários, a valorização das culturas de inverno e a diversificação como alternativa de renda para pequenos e médios agricultores.