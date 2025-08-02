Pela segunda vez, ovelha dá à luz quatro cordeiros em propriedade no norte gaúcho

Fêmea teve duas gestações de quádruplos em dois anos. TP Ovinos Texel / Divulgação

Uma ovelha parir quadrigêmeos é algo raro, mas a gestação ocorrer duas vezes é ainda mais difícil. E foi exatamente isso que aconteceu na propriedade de Tiago Alan Pasquetti, em Ronda Alta, cidade do norte gaúcho.

O animal da raça Texel, de três anos e meio, deu à luz a uma ninhada de quatro cordeiros pela segunda vez em dois anos. O nascimento dos filhotes foi na última terça-feira (29).

De acordo com Pasquetti, em sua primeira gestação, a ovelha também pariu quatro filhotes, mas apenas um sobreviveu. Depois, em uma segunda prenhez, ela teve gêmeos.

Esta foi a terceira gestação. Os filhotes são dois machos e duas fêmeas que passam bem, mas recebem atenção especial em relação à alimentação.

— Estou tendo que suplementar pelo número grande de cordeiros. A ovelha acaba que não tem leite o suficiente. Então, estou tendo que dar uma suplementada apenas para dois deles, que são um pouquinho mais fracos, mas já estão se fortificando — explica o ovinocultor.

Pasquetti, que atualmente tem 34 ovinos, já trabalha há cinco anos com o melhoramento genético da raça Texel na cabanha. Uma das características que ele busca na propriedade é a prolificidade das matrizes:

— As fêmeas eu vou segurar para a reserva da cabanha até pela questão da genética de partos múltiplos.

Fenômeno é raro

Em apenas três gestações, a mesma ovelha já teve 10 filhotes. TP Ovinos Texel / Divulgação

Conforme a Embrapa, nas ovelhas o mais comum é a reprodução de apenas um cordeiro por gestação. Já partos duplos ocorrem em torno de 20% das ovelhas, enquanto a média de triplos é de um a cada 140 partos. O parto quadruplo é ainda mais raro.

— Existem alguns genes que determinam maior fecundidade. Nesses casos, podem ser constatados até quíntuplos em percentuais excessivos. Esse é o caso de rebanhos com os genes denominados de Booroola, Vacaria e Embrapa — explica o pesquisador José Carlos Ferrugem Moraes.

Em 2024, um caso semelhante foi registrado em Ibirapuitã, também no norte do Estado. Em uma cruza da ovelha da raça Texel com um carneiro da raça Dorper nasceram quatro filhotes de uma única vez.