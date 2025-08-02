Campo e Lavoura

Fenômeno raro
Notícia

Pela segunda vez, ovelha dá à luz quatro cordeiros em propriedade no norte gaúcho

Caso foi registrado no interior de Ronda Alta. Filhotes passam bem, mas precisam suplementar alimentação

Günther Schöler

