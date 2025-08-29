Operação apreende 3 mil toneladas de sementes piratas em 14 municípios da Região Noroeste

Volume de sementes ilegais é estimado em R$ 35 milhões. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação liderada pela Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab) da Polícia Civil apreendeu 3 mil toneladas de sementes piratas em 14 municípios do noroeste gaúcho. A ação começou na terça-feira (26) e foi concluída nesta sexta (29).

O volume de sementes ilegais é estimado em R$ 35 milhões. Os grãos piratas são combatidos pelo fato de não passarem por qualquer processo oficial de controle ou fiscalização, o que faz com que representem um risco alto para a agricultura. Ao optar por este tipo de produto, o agricultor pode enfrentar baixa germinação e baixa produtividade da cultura, além de maior exposição a pragas e doenças.

Ao todo, a Operação Semente Segura 2 fiscalizou empresas e propriedades rurais de 14 municípios da Região Noroeste. São eles:

Júlio de Castilhos

Jari

Tupanciretã

Entre-Ijuís

Giruá

São Luiz Gonzaga

Santiago

Boa Vista das Missões

Pinhal Grande

Condor

Cruz Alta

Palmeira das Missões

Estrela Velha

Arroio do Tigre.

Leia Mais Sementes piratas: comércio ilegal movimenta milhões e ameaça lavouras

Entre os grãos apreendidos, a maior parte era de soja e forrageiras. Parte dessas sementes foi destinada para moega, onde serão utilizadas como matéria-prima para ração animal ou alimentos.

Além disso, uma das empresas fiscalizadas foi autuada por manter uma aeronave de pulverização, avaliada em R$ 1,5 milhão, sem o devido registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Diversos produtores também foram autuados por possuir defensivos ilegais ou em situação de armazenamento irregular, na maioria dos casos, com risco real de contaminação dos grãos.

A operação mobilizou 20 fiscais do ministério, 21 fiscais da Secretaria Estadual de Agricultura e 64 policiais civis. A ação é resultado de investigações da Dicrab para desarticular redes criminosas que atuam no mercado ilegal de sementes e insumos.

— O combate às sementes piratas e insumos ilegais é fundamental para a segurança alimentar, a economia regional, o fisco e o meio ambiente do Estado — disse o diretor da Dicrab, delegado Heleno dos Santos.

RELEMBRE Mais de 380 toneladas de sementes piratas são apreendidas em Passo Fundo e Ibiraiaras

Como denunciar

Denúncias não emergenciais podem ser encaminhadas ao WhatsApp da Polícia Civil do RS pelo número (51) 98444-0606.