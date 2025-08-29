Operação apreende 3 mil toneladas de sementes piratas em 14 municípios da Região Noroeste

Uma operação liderada pela Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab) da Polícia Civil apreendeu 3 mil toneladas de sementes piratas em 14 municípios do noroeste gaúcho. A ação começou na terça-feira (26) e foi concluída nesta sexta (29).
O volume de sementes ilegais é estimado em R$ 35 milhões. Os grãos piratas são combatidos pelo fato de não passarem por qualquer processo oficial de controle ou fiscalização, o que faz com que representem um risco alto para a agricultura. Ao optar por este tipo de produto, o agricultor pode enfrentar baixa germinação e baixa produtividade da cultura, além de maior exposição a pragas e doenças.
Ao todo, a Operação Semente Segura 2 fiscalizou empresas e propriedades rurais de 14 municípios da Região Noroeste. São eles:
- Júlio de Castilhos
- Jari
- Tupanciretã
- Entre-Ijuís
- Giruá
- São Luiz Gonzaga
- Santiago
- Boa Vista das Missões
- Pinhal Grande
- Condor
- Cruz Alta
- Palmeira das Missões
- Estrela Velha
- Arroio do Tigre.
Entre os grãos apreendidos, a maior parte era de soja e forrageiras. Parte dessas sementes foi destinada para moega, onde serão utilizadas como matéria-prima para ração animal ou alimentos.
Além disso, uma das empresas fiscalizadas foi autuada por manter uma aeronave de pulverização, avaliada em R$ 1,5 milhão, sem o devido registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Diversos produtores também foram autuados por possuir defensivos ilegais ou em situação de armazenamento irregular, na maioria dos casos, com risco real de contaminação dos grãos.
A operação mobilizou 20 fiscais do ministério, 21 fiscais da Secretaria Estadual de Agricultura e 64 policiais civis. A ação é resultado de investigações da Dicrab para desarticular redes criminosas que atuam no mercado ilegal de sementes e insumos.
— O combate às sementes piratas e insumos ilegais é fundamental para a segurança alimentar, a economia regional, o fisco e o meio ambiente do Estado — disse o diretor da Dicrab, delegado Heleno dos Santos.
Como denunciar
Denúncias não emergenciais podem ser encaminhadas ao WhatsApp da Polícia Civil do RS pelo número (51) 98444-0606.
Em casos de emergência, ligue para 197. Para informações gerais ou denúncias online, consulte a Delegacia On-line neste site.