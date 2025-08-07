O leite como ativo estratégico global e regional

Embora o potencial produtivo seja alto, Brasil ainda importa volumes expressivos de leite. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Por Deniz Anziliero, diretor da Escola do Agronegócio da Atitus Educação

A produção de leite e seus derivados está em franca expansão no mundo. A previsão é de um crescimento de 17% na demanda global até 2034, impulsionada pela busca por proteínas de alta qualidade nutricional, de acordo com Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Nos Estados Unidos, por exemplo, o soro de leite, antes considerado resíduo, tornou-se insumo valioso e hoje, move bilhões ao ser transformado em proteína em pó para suplementos e medicamentos.

No Brasil, embora o potencial produtivo seja alto, ainda importamos volumes expressivos de leite. Em 2024, as importações chegaram a 2,3 bilhões de litros (em equivalente-leite), enquanto as exportações foram pouco expressivas, sinalizando o desafio da competitividade e da valorização do produtor nacional.

É nesse contexto que, aproveitando minha participação na Agroleite, uma das maiores feiras do setor no país, realizada de 5 a 8 de agosto, em Castro (PR), compartilho uma reflexão sobre o papel estratégico do leite para o Rio Grande do Sul.

O evento, promovido pela Castrolanda, mostra como o setor pode ser um motor de desenvolvimento quando apoiado por inovação, gestão e cooperação. E é nesse modelo que o RS pode se inspirar para se consolidar como protagonista.

Nosso estado é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, com mais de 4,4 bilhões de litros anuais. A cadeia produtiva está presente em 493 dos 497 municípios gaúchos, gerando renda, fixando famílias no campo e movimentando R$ 6,6 bilhões por ano. A Região Noroeste se destaca como epicentro da produção: Ijuí, Santa Rosa e Passo Fundo lideram o envio de leite cru para industrialização.

A recente inauguração da Whey do Brasil, em Palmeira das Missões, é um marco que mostra o quanto podemos avançar na agregação de valor e industrialização local. A planta, formada por um consórcio de laticínios gaúchos, tem capacidade para processar 1,4 milhão de litros por dia, transformando-os em proteína de alto valor agregado.

O futuro do leite no RS passa por consolidar essa vocação com políticas públicas eficazes, fortalecimento das cooperativas e estímulo à industrialização regional. O leite já é essencial para a economia gaúcha, agora precisa ser reconhecido como ativo estratégico para o desenvolvimento sustentável de nosso estado.