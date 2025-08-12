Fórum Nacional do Trigo e Soja debate presente e futuro do grão em Passo Fundo

Evento acontece na Universidade de Passo Fundo (UPF) e segue até quinta-feira (14). Reprodução / RBS TV

Especialistas, produtores e empresários estão participando do Fórum Nacional do Trigo e Soja. O evento começou nesta terça-feira (12) em Passo Fundo, no norte do Estado, e seguirá até a quinta-feira (14) na sede da Universidade de Passo Fundo (UPF). Situação atual dos grãos e o que pode ser feito no futuro são pautas.

No primeiro dia do evento, especialistas estiveram reunidos para abordar temas que envolvem ambos os grãos e a produção de forma mais sustentável.

— É uma reunião para integrar diferentes atores, diferentes empresas e instituições, tanto públicas e privadas, para trocar ideias, trocar informações, experiências e, em conjunto, propor essas soluções em busca de melhorar a sustentabilidade e a rentabilidade dessas duas culturas que são muito complementares e andam muito juntas, para o nosso produtor aumentar a sua qualidade de vida e bem-estar — explica o pesquisador da Embrapa Trigo, Ricardo Lima de Castro.

Um dos principais tópicos do primeiro dia foi como tornar o trigo um grande negócio e conseguir que o país produza 20 milhões de toneladas por safra. Para chegar até este nível de produção, são estudadas maneiras de conseguir colher boas safras mesmo diante das intempéries climáticas.

— Vão ser lançadas aqui neste evento, nos próximos dias, 18 novas cultivares, que são inovações tecnológicas genéticas. E toda a questão de práticas de manejo, práticas utilizando agricultura de precisão. Amanhã vai ter um debate sobre o uso de drones para o controle fitossanitário, tanto de soja quanto de trigo — diz Castro.

O objetivo é produzir mais trigo, com redução de custo ao produtor, e manter qualidade no que é colhido das lavouras.

— A gente entende que um simples aumento de produtividade não é bem-vindo isoladamente. Ele tem que vir com sanidade, ter maior produtividade para baixar custos para o produtor e também com qualidade para atender o mercado, não somente regional como nacional, e exportação como consequência — aponta o presidente da Sindicato das Indústrias de Trigo do Rio Grande do Sul (Sinditrigo), Andreas Elter.

Se, por um lado, o trigo sofre com o excesso de chuvas, na safra de verão, a soja é prejudicada pela falta de água. A Embrapa Soja expõe no fórum os avanços na pesquisa genética por uma cultivar com melhor capacidade de resistência as estiagens.

— Através de técnicas de biologia molecular, você consegue alterar alguns genes e fazer com que aquele legume fique um pouco mais tempo na planta, aquele grão. E, com isso, torcer que venha uma chuva e que a planta não tenha tantas perdas — explica o chefe geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno.