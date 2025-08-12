Campo e Lavoura

Norte 
Notícia

Fórum Nacional do Trigo e Soja debate presente e futuro do grão em Passo Fundo

Evento começou na terça-feira (12) e segue até quinta (14) na Universidade de Passo Fundo

Günther Schöler

