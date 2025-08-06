Entidade oferece curso gratuito de apicultura em Passo Fundo; saiba como participar

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano promove um curso básico de apicultura. A formação é voltada ao público em geral e 100% gratuita. O curso tem parceria com o Senar-RS.
As aulas abordarão os seguintes temas:
- biologia das abelhas
- manejo de colmeias
- sanidade apícola
- equipamentos
- localização e instalação do apiário
- produção de mel e outros produtos apícolas.
O curso é gratuito e tem vagas limitadas. O ideal, segundo o STR, é que cada apicultor leve o próprio equipamento de proteção individual (EPI) para as aulas, que acontecem de 21 a 24 de outubro.
Serviço
- O que: curso de apicultura — manejo básico promovido pelo STR e Senar-RS
- Quando: 21 a 24 de outubro
- Inscrições: através do WhatsApp (54) 99709-5639 ou telefone (54) 3313-2131.