Entidade oferece curso gratuito de apicultura em Passo Fundo; saiba como participar

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano promove um curso básico de apicultura . A formação é voltada ao público em geral e 100% gratuita . O curso tem parceria com o Senar-RS.

O curso é gratuito e tem vagas limitadas. O ideal, segundo o STR, é que cada apicultor leve o próprio equipamento de proteção individual (EPI) para as aulas, que acontecem de 21 a 24 de outubro.