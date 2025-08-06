Campo e Lavoura

Norte do RS
Notícia

Entidade oferece curso gratuito de apicultura em Passo Fundo; saiba como participar

Ação tem parceria com o Senar-RS e ensina o manejo básico com abelhas. Aulas acontecem de 21 a 24 de outubro

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS