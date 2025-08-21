Campo e Lavoura

Noroeste do RS
Notícia

Agricultores denunciam cobrança indevida por sementes do Programa Milho 100% em Catuípe

Produtores afirmam que sindicato exigiu pagamento para liberar insumos, que deveriam ser gratuitos

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS