Agricultores denunciam cobrança indevida por sementes do Programa Milho 100% em Catuípe

Produtores rurais de Catuípe, no noroeste do RS, denunciam que foram obrigados a pagar pela retirada de sementes do Programa Estadual Milho 100%. A iniciativa prevê a entrega gratuita de insumos para agricultores e pecuaristas familiares.

Segundo os relatos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) do município cobrou R$ 80 por saca de milho, além da contribuição anual da entidade. Um dos produtores ouvidos pela reportagem, que não quis se identificar, afirmou que “se não pagasse, não podia retirar o milho”.

Em alguns casos, recibos foram emitidos como prestação de serviço ou contribuição voluntária ao sindicato. Uma outra produtora chegou a solicitar que o recibo especificasse o pagamento referente ao Programa Milho 100%, mas o pedido foi negado.

Agricultores que retiraram o limite estabelecido pela iniciativa, de até seis sacas por CPF, desembolsaram cerca de R$ 480 pelo milho. O STR de Catuípe solicitou 527 sacas, o equivalente a mais de R$ 390 mil em insumos.

O programa foi lançado pelo governo estadual em junho, com o objetivo de recuperar lavouras e incentivar o cultivo de milho e sorgo. As sementes são compradas pelo Estado e entregues sem custo às entidades intermediárias, como sindicatos, cooperativas, associações e prefeituras, que devem repassar o material gratuitamente aos produtores.

Em Catuípe, a distribuição é feita pelo STR. Procurado, o sindicato informou à reportagem que a cobrança se refere a taxa de prestação de serviço para regularização de documentos como o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), documentos obrigatórios para dar acesso ao serviço do Milho 100%.

O STR afirmou que a taxa não é cobrada de quem está regular e justificou que o valor se refere ainda à prestação de serviços referentes ao descarregamento de sacas, papel, impressora e salários, já que o sindicato não consegue se manter apenas da anuidade paga pelos associados.

Os produtores que denunciaram o caso, por sua vez, dizem estar com a documentação em dia. A regularização de CAF e DAP é um serviço gratuito oferecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Através de nota, o governo do Estado reiterou ser proibida qualquer cobrança relacionada ao programa e destacou que “quando a semente não for devidamente entregue, a entidade estará sujeita à devolução do valor integral e à perda de 100% do subsídio”.