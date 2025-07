Plataforma para impulsionar conexões no agronegócio inaugura hoje em Passo Fundo

O projeto foi criado pelos influenciadores Camila Telles e Bruno Dupin e tem sede física na Rio Branco, nº 1391, na Vila Rodrigues, onde ficará o chamado "QG do Agro". A ideia é que o espaço reúna pessoas do mercado para formações, reuniões e encontros, a fim de facilitar o desenvolvimento do setor. A ideia é replicar o modelo em outras quatro regiões estratégicas do país até 2026.