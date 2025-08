O Programa Nacional de Crédito Fundiário fortalece a agricultura familiar e beneficia campo e cidade

Mais de 80% dos estabelecimentos rurais gaúchos são de agricultores familiares. Reprodução RBS TV / Divulgação

Por Milton Rossetto, Engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar

Você sabia que a agricultura familiar é uma peça fundamental na produção de alimentos que chegam às nossas mesas? No Rio Grande do Sul, mais de 80% dos estabelecimentos rurais são de agricultores familiares, que produzem mais da metade da proteína animal, quase toda a produção de leite e representam uma grande parte dos empregos no campo. Mesmo assim, muitos desses agricultores ainda enfrentam dificuldades para ter acesso à terra de forma segura e digna.

No Estado, a estrutura fundiária vem mudando: há uma tendência de concentração de terras em grandes propriedades, enquanto as pequenas e médias continuam sendo a maioria, mas com áreas menores. Essas pequenas propriedades, que ocupam cerca de 25% das terras rurais, são responsáveis por uma produção significativa e por manter viva a cultura do campo.

É aí que entra o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Ele é uma ferramenta criada pelo governo para ajudar esses agricultores a terem acesso à terra. Essa política pública contribui para a redução da pobreza rural, gerando oportunidade, autonomia e fortalecimento da agricultura familiar, alicerçada na melhoria da qualidade de vida, geração de renda, segurança alimentar e sucessão no campo para os agricultores familiares.

O PNCF é um programa de reordenação fundiária complementar à reforma agrária, financiado por meio dos recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, destinados ao acesso à terra e a investimentos básicos, e integrado pelo Subprograma de Combate à Pobreza Rural.

E por que isso é importante para a nossa cidade? Porque uma agricultura forte e sustentável gera empregos, produz alimentos de qualidade e ajuda a manter viva a cultura do campo, que faz parte da nossa história. Além disso, o fortalecimento da agricultura familiar contribui para a economia local, estimula cadeias de produção mais curtas, aproxima o produtor do consumidor e garante alimentos mais saudáveis na nossa mesa.

A Emater/RS-Ascar enquanto instituição oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social no Estado do Rio Grande do Sul atua na elaboração dos projetos do PNCF. Se envolve nos critérios de elegibilidade no programa, responsabilizando-se pela avaliação do imóvel e pela viabilidade técnica, econômica, ambiental e social do projeto, bem como na prestação dos serviços de assessoramento técnico e socioambiental junto as famílias beneficiadas.

Apoia ainda a articulação entre o PNCF e políticas públicas destinadas ao desenvolvimento sustentável no meio rural, entre eles o Pronaf - Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa da Agroindústria Familiar, entre outras políticas públicas voltadas para a agricultura familiar.

O PNCF também ajuda na sucessão rural, garantindo que as próximas gerações possam continuar produzindo e cuidando da terra, preservando recursos naturais e promovendo o desenvolvimento sustentável. Assim, o programa não só transforma a vida dos agricultores, mas também fortalece toda a comunidade, promovendo um ciclo de crescimento e bem-estar que beneficia a todos nós.