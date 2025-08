Evento nacional realizado em Passo Fundo debate práticas sustentáveis para o agronegócio

Depois de mais de 20 anos, Passo Fundo volta a sediar um dos principais eventos nacionais voltados ao agronegócio. O 63º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober) reúne pesquisadores, produtores, empresas e representantes do governo para discutir os desafios e as inovações do setor, com foco em sustentabilidade.