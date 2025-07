Área cultivada com canola cresce no RS e produção pode bater recorde

Colheita pode chegar 352 mil toneladas, aumento de 68,9% em relação à safra anterior. Reprodução RBS TV / Divulgação

O Rio Grande do Sul é o principal produtor de canola do Brasil. Em 2025, a área semeada no Estado chegou a 203.206 hectares, superando os 147.879 hectares de 2024 e os 67.219 hectares de 2023.

O agricultor Jeferson Joel Jantsch, de Santa Rosa, na Região Noroeste, voltou a investir na cultura após um ano de pausa. Ele plantou 23 hectares com cultivares mais tardias.

— Vou colher acredito que por outubro, novembro. Aí, posterior, eu entro com soja. Não entra com milho. Como ela é mais do tarde, tem um ciclo mais longo também, então teoricamente o rendimento seria maior — conta.

Com um pouco mais de investimento, o retorno deve ser maior também. A expectativa do agricultor é colher entre 35 e 40 sacas por hectare.

Região Noroeste é protagonista

O noroeste gaúcho concentra a maior parte da produção no Estado, com 105.706 hectares cultivados. Se os números se confirmarem na colheita, o RS pode alcançar uma produção de 352.893 toneladas, um aumento de 68,9% em relação à safra anterior, que foi de 208.830 toneladas.

De acordo com o técnico em agropecuária da Emater, Bruno Tosatto, a canola é uma tendência impulsionada pelo aumento da demanda por óleos comestíveis no mercado mundial.

Mas apesar de ser uma cultura de inverno, exige cuidados. Temperaturas próximas de zero grau e geadas podem prejudicar as plantas, especialmente em fases mais sensíveis.

— Na fase vegetativa pode fazer frio. Agora, na parte reprodutiva, quando está formando a vagem, daí não é interessante — explica Tosatto.

Leia Mais Com investimento bilionário, fábrica de biodiesel tem lançamento oficial em Cruz Alta

O agricultor Luciano Minetto Brum, de Giruá, enfrentou esse problema. Ele plantou cerca de 150 hectares no início do ciclo e teve parte da lavoura atingida por geadas durante a floração:

— Ela danifica muito a qualidade por dentro do grão. Não forma a quantidade de óleo necessário pra indústria. Vai ter um teor de óleo menor do que o recomendado. Na hora de entregar haverá desconto e com isso pode baixar a renda por hectare.