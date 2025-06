Uma das principais produtoras de laranja do RS, Liberato Salzano estima aumento de quase 60% nesta safra

Liberato Salzano , no norte do Estado, espera colher 23,4 mil toneladas de laranjas e bergamotas em seus mais de 1 mil hectares de plantação de citros neste ano. O volume é 56% maior do que em 2024 , quando a safra foi de 15 mil toneladas em razão da estiagem.

O aumento é resultado do cuidado com os pomares depois de uma série de investimentos dos agricultores, como aponta o extensionista rural da Emater de Liberato Salzano, Valtemir Bazeggio:

— Os produtores investiram mais em adubação e tratos culturais , pois tiveram bons preços e os incentivou. Essa boa recuperação nos fez ter uma estimativa inicial de 28 mil toneladas, mas uma estiagem no final de 2024 e início de 2025 reduziu um pouco a expectativa de colheita, principalmente pela redução do calibre das frutas .

Com 5,2 mil habitantes, Liberato Salzano é um dos principais produtores de laranja do RS . O incentivo começou na década de 1980, quando uma indústria valorizou o plantio na cidade. Hoje 272 famílias têm a citricultura como atividade de diversificação da produção em suas propriedades.

Ao todo, o município tem 1.002 hectares de citros , sendo 950 hectares de laranjas e 52 hectares de bergamotas . A maioria da produção é destinada para indústrias de sucos , tanto dentro de Liberato Salzano quanto para outras indústrias do RS. As frutas inteiras são enviadas para supermercados e feiras, como a Seasa.

Clima interfere no gosto e beleza da fruta

Temperaturas baixas melhoram a maturação com o aumento do brix e redução da acidez das frutas.

— Tivemos vários desafios no último ano, como seca e aumento no ataque de pragas, o que influenciou bastante no custo da produção. Para quem trabalha com o mercado in natura, por exemplo, é preciso garantir a qualidade de casca e apresentação da fruta, o que exige um manejo diferenciado, com maiores investimentos.