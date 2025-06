Tratoraço de agricultores em Centenário pede mais prazo para pagamento de dívidas rurais

Nesta sexta-feira (20), produtores rurais de três municípios da Região Norte se reuniram em Centenário para protestar por mais prazo para pagar as dívidas acumuladas nas últimas safras. Cerca 80 agricultores estiveram na frente da agência do Banco do Brasil com tratores e máquinas agrícolas, reforçando as mobilizações que já acontecem no Estado há quase dois meses.