Programa Terra Forte vai investir R$ 58 milhões na recuperação de solos em Passo Fundo e região

Comitivas do governo do Estado e da Emater se reuniram na manhã desta quarta-feira (25) com produtores rurais de Passo Fundo e região para apresentar a Operação Terra Forte .

Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Vilson Covatti , e o presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz .

Lançada no início do mês, a iniciativa visa a recuperação de solos de todo o RS. Cada produtor selecionado receberá R$ 30 mil para a compra de insumos e implantação de técnicas de controle de erosão. O aporte total do governo do Estado deve chegar a R$ 903 milhões.