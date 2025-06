Passo Fundo sedia evento de plantas bioativas e homeopatia; saiba como se inscrever

A programação inclui palestras , oficinas temáticas, rodas de conversa e atividades culturais . Os participantes também poderão vivenciar terapias alternativas como yoga, meditação, reiki, fitoterapia e homeopatia no Espaço do Cuidado .

A iniciativa é organizada pela Emater/RS-Ascar, UPF, UFFS, IFRS, Associação Brasileira de Homeopatia Popular (ABHP), além de organizações comunitárias e órgãos públicos e conta com o apoio do Ministério da Cultura, por meio do Pró-Cultura RS e da Política Nacional Aldir Blanc.

Programação

A abertura ocorre na manhã de quarta-feira (11), com atividades culturais e o painel sobre aromaterapia e agricultura sustentável . Ao longo dos dias, os participantes poderão escolher entre diversas oficinas temáticas , com temas que vão desde a medicina tradicional Kaingang até o uso culinário de plantas bioativas.

O encerramento, na sexta-feira (13), será totalmente online, com apresentações de trabalhos científicos e uma palestra sobre as práticas integrativas no Rio Grande do Sul.