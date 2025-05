Produtores de aves em áreas não afetadas pela gripe aviária reforçam ações sanitárias para evitar a entrada de zoonose

Preocupação tornou-se comum em aviários nas regiões Norte e Noroeste do RS, apesar da distância do epicentro e mesmo depois do controle da zoonose no RS. Reprodução RBS TV / Divulgação

O receio de que a gripe aviária prejudique outras criações de aves no Rio Grande do Sul fez com que produtores redobrassem o cuidado para evitar contaminações. Mesmo a mais de 400 quilômetros de distância de Montenegro, a cidade com o primeiro foco da zoonose, municípios do norte e noroeste gaúcho reforçaram as medidas sanitárias e estão em alerta para conter a doença.

Um exemplo é na granja de Rafael Dirceu Busatto, localizada em Seberi, no norte gaúcho. O aviário tem capacidade para 37 mil frangos e o trabalho é integrado com um frigorífico de Frederico Westphalen. Um treinamento o orientou a controlar o acesso de pessoas no aviário: só podem entrar pessoas que fazem parte do dia a dia das aves.

— Todo veículo que entrar na granja, com entrega de ração ou para manutenção, é dedetizado para evitar qualquer contaminação. Também tentamos inibir a aproximação de aves silvestres perto da granja, porque também são transmissores — explicou o agricultor.

As restrições se repetem em outra propriedade de Santo Cristo, na Região Noroeste, onde há um abatedouro de frangos junto à criação de aves. Desde o primeiro caso de gripe aviária, todos os veículos que entram na propriedade, incluindo os próprios caminhões, passam pela dedetização.

— Hoje o nosso foco é com os caminhões que trazem os pintinhos de Caxias do Sul, além da prevenção entre um aviário e outro quando chega o fornecedor de ração ou fazemos o carregamento de frango, por exemplo. É essencial tomar esses cuidados — disse a empresária e criadora de frangos Jéssica Backes.

Algumas precauções são tomadas há mais tempo, como as telas contra pássaros, usadas para evitar a entrada de aves externas nos locais de criação.