Abertura da colheita da erva-mate reúne produtores no norte do RS

Festa da Colheita da Erva-Mate reuniu produtores na propriedade da família Tochetto, linha São Joaquim, em Viadutos, no norte gaúcho. Reprodução RBSTV / Divulgação

Produtores participam da Festa da Colheita da Erva-Mate na manhã desta quarta-feira (28) em Viadutos, município de 4,7 mil habitantes do norte gaúcho. A celebração que abre a colheita da planta símbolo do RS acontece na propriedade da família Tochetto, localizada na linha São Joaquim.

A programação começou às 8h, com o Fórum da Erva-Mate. Às 11h acontece a abertura oficial do evento, seguida da poda da erveira. No almoço, o cardápio é hambúrguer no pão de erva-mate.

O início da colheita traz otimismo para os produtores: neste ano, a previsão é de supersafra, com produção de 320 mil toneladas de folha verde no Rio Grande do Sul. A plantação deste ano deve se transformar em 110 milhões de quilos de erva-mate pronta para consumo.

O RS tem 27,8 mil hectares de área plantada, a segunda maior do Brasil, majoritariamente cultivada por 14 mil famílias de pequenos produtores que têm a erva-mate como principal fonte de renda.

Apesar dos números positivos no campo, os produtores enfrentam dificuldades como os custos de transporte e mão de obra na colheita, que refletem no preço pago pelo consumidor final. Hoje o preço do quilo da erva-mate varia de R$ 12 a R$ 23, dependendo da região.

— Há alguns anos, a colheita e o transporte da erva-mate representava custo de 10% do valor da matéria-prima que ia para a indústria, e hoje passa de 50%. Com a reforma tributária, esperamos não ter mais tributos sobre a folha verde, então deve melhorar alguma coisa. Isso deve possibilitar mais recursos aos produtores e também aos consumidores, que poderão consumir um produto de boa qualidade e com preço menor — disse Alberto Tomeleto, presidente do Instituto Brasileiro de Erva-Mate (Ibramate).