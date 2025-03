Painel com Paulo Hermann e comércio Índia-Brasil: confira a programação da Expodireto nesta terça-feira

Entre os destaques está a palestra "O Agro Gaúcho: Desafios e Oportunidades" , com o engenheiro agrícola Paulo Hermann , um dos grandes nomes do agronegócio brasileiro. A atividade começa às 10h na Arena Agrodigital.

À tarde, o espaço terá painel com o vice-governador do RS , Gabriel Souza, o secretário de Desenvolvimento Econômico , Ernani Polo, e o presidente do Invest RS, Rafael Prikladnicki, que discutem a abertura de mercados e inovações ao agro .

No Pavilhão Internacional acontece, às 14h30min, a inauguração do Escritório Sul da Câmara Indo-Brasileira, um importante passo para negociações futuras do Rio Grande do Sul com o país asiático.