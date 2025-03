Maquinário e tecnologia são destaques na Casa RBS no segundo dia de Expodireto 

Feira aproxima produtor rural do que há de mais moderno para o campo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O setor de máquinas e implementos agrícolas é um dos mais procurados na Expodireto, a feira do agronegócio realizada em Não-Me-Toque, no norte gaúcho. As novidades tecnológicas apresentadas pelos expositores atendem às necessidades de pequenas e grandes propriedades.

Característica importante da feira, as máquinas expostas também são pauta na Casa RBS. Voltado ao debate de ideias, o espaço institucional do Grupo RBS promove painéis sobre o agronegócio e proporciona aos visitantes a oportunidade de acompanhar programas de rádio e TV, interagindo com comunicadores (assista abaixo).

Em sua passagem pelo local, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers), Cláudio Bier, se disse otimista com as vendas deste ano, apesar das dificuldades causadas pela estiagem e pela enchente do ano passado.

— É uma feira importantíssima para o setor de máquinas agrícolas, porque aqui nessa região do Estado é que estão as grandes indústrias e que imprimem muita tecnologia, ano a ano, nas suas máquinas. A Expodireto congrega estas e outras empresas do Rio Grande do Sul que vêm pra cá. O setor de máquinas agrícolas do Brasil inteiro está aqui — destacou.

Já o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), Eduardo Condorelli, pontuou a importância da Expodireto como palco de discussõ sobre soluções para o setor, apontando alternativas de crescimento da agricultura do Estado:

— A sua função tradicional é colocar o produtor rural gaúcho a par do que há de mais moderno em termos tecnológicos, em manejo e ciência em favor da agricultura. Com isso, o produtor pode se valer para continuar sendo e fazendo uma agricultura de ponta.

Para que isso aconteça, diferentes linhas de crédito e financiamento garantem o poder de compra dos produtores e o acesso aos maquinários. Sobre isso, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, classifica a expectativa como boa apesar das dificuldades climáticas.

Leia Mais Estiagem pauta debates na Casa RBS durante a Expodireto

Segundo ele, o foco nesta edição da feira é garantir aos agricultores os recursos para enfrentar eventos adversos, com capacidade de investir em tecnologia e melhorar a produção.

— O produtor gaúcho é muito forte, muito atuante, e temos uma expectativa de fazer bons negócios, mas, sobretudo, projetar o futuro da próxima safra para que possamos ter gente qualificada, dinheiro no campo e desenvolver a agricultura do Rio Grande do Sul cada vez mais — finalizou.

Casa RBS

Com um espaço exclusivo e cobertura integrada, o Grupo RBS reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Até sexta-feira (14), serão transmitidos diretamente da Casa RBS os programas Gaúcha Atualidade e Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, além do Hashtag ATL e ATL Hits, da Atlântida.

O espaço institucional também será palco de três edições do Campo em Debate, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, Farmtech e Aprosoja, todas mediadas pela jornalista Gisele Loeblein.