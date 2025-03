Dados no campo e negócios com árabes: o que acontece na Expodireto nesta quinta-feira

Portões do parque de exposições abrem às 8h e fecham às 18h. Jefferson Botega / Agencia RBS

No quarto e penúltimo dia de Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, a feira do agronegócio terá parte da programação voltada para a ciência de dados no campo. São pelo menos cinco painéis na Arena Agrodigital, incluindo o lançamento de uma plataforma de monitoramento de vacas leiteiras.

As atividades incluem trabalhos de pesquisadores das universidades de Vermont e Wisconsin, nos Estados Unidos, e misturam dados com inteligência artificial e estratégias para obter lucratividade no campo.

Outros destaques do dia devem ser o 17º Fórum Florestal do RS, que acontece no Auditório Central a partir das 9h, e programações voltadas aos novos produtores rurais. O dia terá dois eventos dedicados aos jovens: o painel "Do Campo para o Mundo: O Protagonismo do Jovem no Agro", na Arena Agrodigital, a partir das 9h, e o Summit do Jovem Cooperativista, às 13h30min no Auditório Central.

No Pavilhão Internacional haverão rodadas de negócios e networking com as delegações de 22 países árabes, incluindo Argélia, Egito, Líbano e Arábia Saudita.

Um painel que deve chamar a atenção das lideranças políticas é o painel liderado pela Famurs que traz insights para atrair investimentos estrangeiros aos municípios gaúchos. Além da entidade, estarão presentes o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e representantes dos Emirados Árabes Unidos, Canadá e China, a partir das 13h30min.

Confira a programação completa da feira nesta quinta-feira a seguir.

Programação da Expodireto nesta quinta-feira (13)

Auditório Central

9h : 17º Fórum Florestal do RS. Às 9h30min acontece o anúncio oficial da concessão de registro pelo Inpi da Indicação Geográfica "Erva-mate Região de Machadinho", com Selia Felizari, presidente da Apromate. Proposta de projeto "Geração de créditos de carbono pela erva-mate", a partir das 9h45min, com Dr. Gabriel Dedini (coordenador dos Programas de Erva-mate e Café da Fundação Solidaridad de São Paulo/SP). Concurso "Árvores Gigantes do RS", a partir das 10h20min, com Jaime Martinez (UPF).

: 17º Fórum Florestal do RS. Às 9h30min acontece o anúncio oficial da concessão de registro pelo Inpi da Indicação Geográfica "Erva-mate Região de Machadinho", com Selia Felizari, presidente da Apromate. Proposta de projeto "Geração de créditos de carbono pela erva-mate", a partir das 9h45min, com Dr. Gabriel Dedini (coordenador dos Programas de Erva-mate e Café da Fundação Solidaridad de São Paulo/SP). Concurso "Árvores Gigantes do RS", a partir das 10h20min, com Jaime Martinez (UPF). 13h30min : Summit do Jovem Cooperativista

: Summit do Jovem Cooperativista 15h30min: fórum "Clima, Mercado e Tecnologia", com Canal Rural

Auditório da Produção

9h : seminário "Adesão dos municípios ao Susaf". Inclui as palestras "A importância do Susaf para o desenvolvimento dos municípios", com Mário Nascimento (coordenador técnico da Famurs); "Novo decreto nº 57.708/2024: Passo a passo para a adesão dos municípios", com Endrigo Ziani Pradel (chefe do Dipoa/Seapi); "O que existe por traz dos números do Susaf?", com Bruna Bresolin (engenheira de alimentos da Emater/RS)

: seminário "Adesão dos municípios ao Susaf". Inclui as palestras "A importância do Susaf para o desenvolvimento dos municípios", com Mário Nascimento (coordenador técnico da Famurs); "Novo decreto nº 57.708/2024: Passo a passo para a adesão dos municípios", com Endrigo Ziani Pradel (chefe do Dipoa/Seapi); "O que existe por traz dos números do Susaf?", com Bruna Bresolin (engenheira de alimentos da Emater/RS) 14h: painel "Tecnoagro: Novas oportunidades para o Agronegócio Gaúcho", com palestras "Implantação da Usina de Etanol e bioprodutos: Novo cenário para a produção de cereais de inverno" com Milton Sfredo e Fábio Benin (Be8); "Como as usinas de amônia verde transformarão o agronegócio da região norte do Rio Grande do Sul", com Luis Paulo Hauth (Begreen); "Projeto de Reestruturação logística na região Norte do Rio Grande do Sul: Novas oportunidades para o Agrogonegócio gaúcho", com Marcos Alexandre da Silva (Sol e Vento Energias Limpas); e mesa redonda com Antônio da Luz (Farsul)

Arena Agrodigital

8h15min : painel "Do Campo para o Campo", no Palco Cotrijal

: painel "Do Campo para o Campo", no Palco Cotrijal 8h30min : painel "Crédito para o Agronegócio e para o Transporte e Logística", no Palco Cotrijal, com Diego Padilha Fontoura (Business Owner na Rands)

: painel "Crédito para o Agronegócio e para o Transporte e Logística", no Palco Cotrijal, com Diego Padilha Fontoura (Business Owner na Rands) 9h : painel "Do Campo para o Mundo: O Protagonismo do Jovem no Agro", no Palco Cotrijal, com Instituto Manager

: painel "Do Campo para o Mundo: O Protagonismo do Jovem no Agro", no Palco Cotrijal, com Instituto Manager 10h : painel "Pacto pela inovação: case de Passo Fundo e os benefícios para o desenvolvimento do Agro", na Arenacast, com Barbara Fritzen (secretária de Inovação de Passo Fundo) e Adolfo Freitas (secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo) e Aliança Empresarial

: painel "Pacto pela inovação: case de Passo Fundo e os benefícios para o desenvolvimento do Agro", na Arenacast, com Barbara Fritzen (secretária de Inovação de Passo Fundo) e Adolfo Freitas (secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo) e Aliança Empresarial 10h : painel "Tecnologias de Precisão na Pecuária Leiteira da teoria a prática: a experiência dos Estados Unidos", no Palco Cotrijal, com Gustavo Mazon (pesquisador Associado de Pós-Doutorado na Universidade de Wisconsin Madison)

: painel "Tecnologias de Precisão na Pecuária Leiteira da teoria a prática: a experiência dos Estados Unidos", no Palco Cotrijal, com Gustavo Mazon (pesquisador Associado de Pós-Doutorado na Universidade de Wisconsin Madison) 10h45min : painel "Monitoramento Inteligente e Uso de Dados na Produção Leiteira da Fazenda Bom Sucesso", no Palco Cotrijal, com Marjori Ghellar (sócia proprietária da Fazenda Bom Sucesso, pecuarista e palestrante de Tuparendi)

: painel "Monitoramento Inteligente e Uso de Dados na Produção Leiteira da Fazenda Bom Sucesso", no Palco Cotrijal, com Marjori Ghellar (sócia proprietária da Fazenda Bom Sucesso, pecuarista e palestrante de Tuparendi) 11h : painel sobre o Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day), na Arenacast, com Bruna Breitembach e Leonardo Armesto (Aliança Empresarial)

: painel sobre o Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day), na Arenacast, com Bruna Breitembach e Leonardo Armesto (Aliança Empresarial) 11h15min : painel "Dos dados à decisão: chegou a hora de conectar os pontos", no Palco Cotrijal, com João Costa e Tadeu Eder da Silva (professores associados na Universidade de Vermont — EUA)

: painel "Dos dados à decisão: chegou a hora de conectar os pontos", no Palco Cotrijal, com João Costa e Tadeu Eder da Silva (professores associados na Universidade de Vermont — EUA) 12h : lançamento da "Plataforma de Monitoramento de Vacas Leiteiras por Inteligência de Dados para uma Assistência Técnica de Excelência", no Palco Cotrijal, com Renne Granato, Leonardo Martins, Thiago Martins, João Costa e Tadeu Eder da Silva. Por Cotrijal, Cowmed e Universidade de Vermont (EUA)

: lançamento da "Plataforma de Monitoramento de Vacas Leiteiras por Inteligência de Dados para uma Assistência Técnica de Excelência", no Palco Cotrijal, com Renne Granato, Leonardo Martins, Thiago Martins, João Costa e Tadeu Eder da Silva. Por Cotrijal, Cowmed e Universidade de Vermont (EUA) 13h : painel "Agronegócio Inteligente: Como Dados e Inovação Impulsionam Crescimento e Lucratividade", no Palco Cotrijal, com Jorge Carvalho (head Estratégia e Gestão Cocriagro e head Consultoria Brid)

: painel "Agronegócio Inteligente: Como Dados e Inovação Impulsionam Crescimento e Lucratividade", no Palco Cotrijal, com Jorge Carvalho (head Estratégia e Gestão Cocriagro e head Consultoria Brid) 14h : painel "Revolucionando o Agro com Tecnologia, Sustentabilidade e Eficiência", no Palco Cotrijal, com Edir Nisczak (coord. Marketing de Produto Horsch)

: painel "Revolucionando o Agro com Tecnologia, Sustentabilidade e Eficiência", no Palco Cotrijal, com Edir Nisczak (coord. Marketing de Produto Horsch) 14h : painel "Colhendo Dados, Plantando Resultados com Inteligência Artificial", no Auditório Arena, com Paulo Henrique Santini (Gondolize)

: painel "Colhendo Dados, Plantando Resultados com Inteligência Artificial", no Auditório Arena, com Paulo Henrique Santini (Gondolize) 15h : painel "Instituto Manager", na Arenacast, com Aline Peixoto e Francine Vogel

: painel "Instituto Manager", na Arenacast, com Aline Peixoto e Francine Vogel 15h : painel "Do dado à decisão: Como a IA pode transformar a gestão rural?", no Palco Cotrijal, com Henrique Osório Dornelles (produtor rural), Marcelo Lagemann (CEO da Connectere Agrogestão) e Sandro Fávero (jornalista)

: painel "Do dado à decisão: Como a IA pode transformar a gestão rural?", no Palco Cotrijal, com Henrique Osório Dornelles (produtor rural), Marcelo Lagemann (CEO da Connectere Agrogestão) e Sandro Fávero (jornalista) 15h : painel "Inovação em semeadura para maximizar resultados no plantio direto com Maestro CF", no Auditório Arena, com Edir Nisczak (Horsh)

: painel "Inovação em semeadura para maximizar resultados no plantio direto com Maestro CF", no Auditório Arena, com Edir Nisczak (Horsh) 16h : painel "Crédito de Carbono, necessidades e resultados — Visão global do atual momento do desequilíbrio ambiental, ações urgentes e mitigações esperadas", no Palco Cotrijal, com Luiz Carlos Zancanella (presidente do Conselho do Grupo Safeweb e sócio administrador da SafeCarbon)

: painel "Crédito de Carbono, necessidades e resultados — Visão global do atual momento do desequilíbrio ambiental, ações urgentes e mitigações esperadas", no Palco Cotrijal, com Luiz Carlos Zancanella (presidente do Conselho do Grupo Safeweb e sócio administrador da SafeCarbon) 16h : painel "Invest RS: Conheça a agência de desenvolvimento econômico do Estado do RS", no Auditório Arena, com Fabson Vogel (gerente setorial)

: painel "Invest RS: Conheça a agência de desenvolvimento econômico do Estado do RS", no Auditório Arena, com Fabson Vogel (gerente setorial) 17h: painel "Sucessão Agro e a Transformação Digital do Produtor", no Palco Cotrijal, com Jeverson Nascimento (assessor UAC), Marcelo Lagemann (CEO da Connectere Agrogestão) e Alexsandro de Sousa Claudino (superintendente-Executivo das áreas Comercial, Marketing e Sucesso do Cliente do Broto S.A)

Pavilhão Internacional

9h : painel "LICITAÇÕES.BR: transformando oportunidades em resultados no Brasil e no exterior", com Nilton Flávio Borges Furtado Junior (Borges Furtado Advocacia)

: painel "LICITAÇÕES.BR: transformando oportunidades em resultados no Brasil e no exterior", com Nilton Flávio Borges Furtado Junior (Borges Furtado Advocacia) 10h : painel "A facilidade e agilidade no registro de empresas, nacionais e estrangeiras", com Ernani Polo (secretário Sedec RS), Lauren Mazzardo (presidente da Junta Comercial RS) e Priscila Bühler (chefe de gabinete Junta Comercial JUCIS RS)

: painel "A facilidade e agilidade no registro de empresas, nacionais e estrangeiras", com Ernani Polo (secretário Sedec RS), Lauren Mazzardo (presidente da Junta Comercial RS) e Priscila Bühler (chefe de gabinete Junta Comercial JUCIS RS) 11h : painel "Brazil and Arab Countries — Opportunities in Business and Investmentl", com representantes da Argélia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Líbano, Marrocos, Síria, Tunísia, Arábia Saudita, Catar, Iraque, Kuwait, Líbia, Mauritânia, Omã, Palestina, Sudão, Bahrein, Iêmen, Djibouti, Comores e Somália

: painel "Brazil and Arab Countries — Opportunities in Business and Investmentl", com representantes da Argélia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Líbano, Marrocos, Síria, Tunísia, Arábia Saudita, Catar, Iraque, Kuwait, Líbia, Mauritânia, Omã, Palestina, Sudão, Bahrein, Iêmen, Djibouti, Comores e Somália 12h : painel "Doing Business in Benin", com Boniface Vignon (embaixador de Benin no Brasil)

: painel "Doing Business in Benin", com Boniface Vignon (embaixador de Benin no Brasil) 13h30min : painel "Projetos de atração de investimentos estrangeiros para os municípios: da teoria à prática", com Marcelo Arruda presidente Famurs), Ernani Polo (secretário Sedec RS), Rahat Mohammad (Head of BD & IR — climate fintech nos Emirados Árabes Unidos), Paulo Magalhães (diretor Research On Investment Canadá), Yue Wang (presidente Luwaly Group China) e Evaldo Junior (diretor de Promoção Comercial, Investimentos e Assuntos Internacionais da Sedec RS)

: painel "Projetos de atração de investimentos estrangeiros para os municípios: da teoria à prática", com Marcelo Arruda presidente Famurs), Ernani Polo (secretário Sedec RS), Rahat Mohammad (Head of BD & IR — climate fintech nos Emirados Árabes Unidos), Paulo Magalhães (diretor Research On Investment Canadá), Yue Wang (presidente Luwaly Group China) e Evaldo Junior (diretor de Promoção Comercial, Investimentos e Assuntos Internacionais da Sedec RS) 15h30min : painel "Projetos Agrícolas Mundiais, com Tecnologia Brasileira, de Alta Produtividade", com Nelinho Pozza (presidente da Mara Technology)

: painel "Projetos Agrícolas Mundiais, com Tecnologia Brasileira, de Alta Produtividade", com Nelinho Pozza (presidente da Mara Technology) 16h30min: painel "Como a consultoria tributária pode auxiliar os Municípios na sua gestão fiscal, principalmente com a reforma tributária e o advento do IVA", com Pedro Guarnieri, Arthur Bublitz, César Coimbra (Coimbra, Bublitz & Guarnieri Consultoria Tributária)

Espaço da Natureza

8h: exposição permanente de répteis resgatados. Na Casa do Meio Ambiente. ONG Primaves (Passo Fundo). Segue até o fim da feira, na sexta-feira (14).

Casa RBS

9h: Campo em Debate “As consequências das estiagens no Rio Grande do Sul”, em parceria com a Aprosoja.