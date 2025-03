Conheça três soluções da Expodireto para driblar os extremos climáticos e garantir a produtividade no RS

A pauta climática aparece em peso na 25ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do Estado.

Com inteligência artificial, inovações em insumos e novas tecnologias para resiliência ambiental, a feira traz soluções aos produtores na tentativa de driblar os extremos, como excesso de calor ou chuva, e garantir sustentabilidade.

Sementes mais resistentes, bioativos com maior eficiência e pulverização direcionada estão entre as novidades apresentadas em diferentes estandes do parque. À disposição dos produtores, as tecnologias são o futuro do campo em meio ao presente.

Confira a seguir três soluções criadas exclusivamente para driblar os extremos climáticos e apresentadas na Expodireto 2025.

Semente resistente ao calor

Grão tem maior tolerância aos períodos de seca. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Com estiagens que se repetem há pelo menos três anos e uma queda estimada em 17% na safra, cultivares resistentes ao calor são alternativa na hora de garantir a produtividade.

Depois de quase 10 anos de pesquisa, a multinacional de indústria química BASF criou uma semente com maior tolerância ao calor.

— Tendo um sistema radicular agressivo, com mais raiz no solo, a cultivar vai tolerar mais o calor. Isso traz estabilidade e segurança para o agricultor — explica o representante de licenciamento Soytech da empresa, Adilson Ludwig.

Outro benefício da cultivar é que ela ameniza o estresse hídrico ao armazenar mais água pela raiz. Além disso, por ser uma cultivar de ciclo médio, a planta tem chance maior de recuperação quando o clima volta ao normal.

Bioinsumo para tolerância climática

Bioinsumo pode ser utilizado no solo ou nas sementes. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Esse bioinsumo desenvolvido em pesquisa da Embrapa pode ser aplicado no solo ou direto nas sementes. Ele foi criado a partir de uma bactéria presente na raiz do mandacaru, planta nativa do nordeste brasileiro e com alta resistência ao calor e pouca chuva.

— Essa bactéria é o que auxilia o mandacaru a sobreviver, pois aumenta o sistema radicular da planta. Então num período de chuva ela capta e armazena mais água — pontua o técnico agrícola Anibal Eduardo Vieira Santos.

O bioinsumo também traz nutrientes que ajudam no desenvolvimento da planta, o que possibilita que o produtor consiga ter uma estimativa de produção, mesmo em momentos de clima extremo. A pesquisa para desenvolver o produto levou 13 anos.

Inteligência artificial na pulverização

Sensores com câmeras em pulverizador detectam presença pontual de plantas daninhas. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Esse sistema de pulverização seletiva traz inteligência artificial e câmeras. Seu diferencial é que, instalado no pulverizador, ele reconhece onde há, ou não, a presença de plantas daninhas durante a aplicação.

— No momento que a inteligência artificial reconhece a planta, envia um sinal para uma válvula e essa válvula faz a aplicação somente em cima daquele ponto — destaca o diretor de implantação da Savefarm, Artur Fiegenbaum.