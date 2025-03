Coleira digital para vacas, régua de nutrientes e robô-professor: conheça novidades da Arena Agrodigital

Arena Agrodigital reúne inovações e soluções tecnológicas para o campo. Expodireto Cotrijal / Divulgação

A Arena Agrodigital da Expodireto Cotrijal em Não-Me-Toque, no norte do Estado, reúne as ideias mais inovadoras para soluções para o campo. Entre as ferramentas, o destaque é para o uso da inteligência artificial, que se tornou protagonista nas plataformas para facilitar as rotinas dos agricultores.

Entre os exemplos, a empresa Cowmed desenvolveu um colar de monitoramento para vacas leiteiras. A iniciativa permite o acompanhamento constante dos comportamentos do animal, como o início do ciclo de reprodução e estresses que podem afetar a produção de leite.

A coleira acompanha quatro principais comportamentos: a ruminação, a atividade, o tempo de ócio e a ofegação. Os dados são acompanhados por aplicativo ou site e geram um alerta a cada início de ciclo reprodutivo ou possível problema sanitário.

— O colar se comunica com uma antena instalada na propriedade e lança os dados no sistema. Isso auxilia o produtor a identificar sinais que antes ele via muito tarde. Na saúde, por exemplo, se o animal começar a ficar doente, o colar detecta três dias antes de apresentar sinal clínico, adiantando o tratamento — explica a zootecnista Letícia Minussi Winck.

Quem planta também pode ter a IA como aliada. No caso das folhas, a tecnologia da empresa Zeit identifica o nível de potássio das folhas das culturas, com resultados em cinco minutos. Já para os grãos e farelos, a mesma empresa tem tecnologia para medir algumas químicas como nível de umidade e proteína. As duas, ajudam o produtor com melhores decisões de manejo.

Uma opção mais interativa disponível na Expodireto é o Robô Cortevano, da Corteva Agriscience. Disponível no estande da empresa, ele responde as principais dúvidas dos produtores rurais. O robô usa a IA para pesquisar sobre as melhores saídas para o manejo da lavoura, doenças e pragas das culturas.