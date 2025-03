Casa da RBS na Expodireto é palco do Café com Presidentes do Hub Aliança

Edição especial do Encontro com Presidentes aconteceu na Expodireto nesta terça (11).

O tradicional encontro mensal dos presidentes, promovido pelo Hub Aliança , teve uma edição especial nesta terça-feira (11). Marcado durante a Expodireto , o anfitrião do Café com Presidentes foi Nei Manica , presidente da Cotrijal, e ocorreu em Não-Me-Toque , na Casa da RBS.

O evento reuniu representantes do Legislativo e Executivo, líderes e associados do Hub Aliança . O objetivo é construir de forma conjunta um ambiente de negócios mais inovador e colaborativo .

— Estamos aqui para tratar sobre a inovação. Reunimos grandes frentes da nossa cidade e Estado. É um momento para troca e aprendizagem — resume o presidente do conselho de governança do Instituto Aliança Empresarial, Antonio Roso.

— Temos aqui uma diversidade de gerações e inovar é isso, reunir inúmeras culturas, ideias e gerações. Enquanto time Aliança, conseguimos contribuir para acelerar e desenvolver a Região Norte do Estado, sendo uma base para isso — completou a presidente-executiva do Instituto Aliança Empresarial, Marcia Capelari.

— Tivemos que nos reinventar, a cada ano as empresas investem mais e mais, e temos sempre expansão para fazer. Outro trunfo que destaco, que outras feiras não fazem e nós conseguimos, é ter representação política , mas sem forma partidária . Ano a ano temos a presença do governador e das prefeituras e valorizamos essa participação.

— Para nós do grupo é muito importante ter todos os nossos parceiros do Instituto aqui hoje, no qual o Grupo RBS também faz parte. É mais importante ainda por estarmos dentro da Expodireto, uma feira que congrega toda a potencialidade do agro do nosso país. É uma grande satisfação em ajudar a propiciar esse encontro.