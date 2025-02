Janeiro termina com 42% da média de chuva prevista para o mês e fevereiro deve seguir abaixo do normal

Previsão para fevereiro

Para o pesquisador e agrometeorologista Gilberto Cunha, da Embrapa Trigo de Passo Fundo, o momento é de atenção . As projeções para fevereiro são de chuvas ao redor do padrão do clima ou até mesmo abaixo do normal .

— Dependendo de como o clima se comportará em fevereiro, pode acontecer uma perda potencial de rendimento na soja. Com a configuração do evento La Niña e outros indicadores, os indícios são de que as chuvas continuem irregulares e com possibilidade de ficarmos, principalmente aqui no norte do Estado, abaixo do padrão normal do clima — afirma.