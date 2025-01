Água que transforma: como a irrigação impulsiona a agricultura gaúcha

O Rio Grande do Sul , grande produtor agrícola, enfrenta desafios climáticos como secas e chuvas irregulares. Nesse cenário, a irrigação emerge como solução estratégica para aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade da agricultura gaúcha.

Embora o custo inicial dos sistemas de irrigação seja elevado, os benefícios incluem maior segurança alimentar , redução de perdas por estiagem e diversificação das culturas . Soja, milho, feijão, arroz, pastagens, frutas e hortaliças, estão entre as principais beneficiadas.

Conforme dados do governo do Estado, hoje o RS tem cerca de 120 mil hectares irrigados, o que representa 55% da meta do Plano ABC+RS, que visa ampliar a área irrigada em 216 mil hectares até 2030.