Vigiar par proteger!

Por Cardeal dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

O que está acontecendo com o planeta? Os dados a respeito de temperaturas elevadas e acima da média da estação, como também da elevação da temperatura dos oceanos com consequências assustadoras, de terremotos, de tempestades violentas, além dos cenários de fome e miséria devido às mudanças climáticas e pelo poder econômico voltado somente para o lucro econômico-financeiro ou por conflitos armados e violência, impõe-nos a questão: que mundo pretendemos deixar para as futuras gerações?

A memória coletiva conserva os sinais desoladores da tragédia climática

O poder econômico e o desenvolvimento tecnológico são categorias presentes nos debates sobre as mudanças em curso e dizem respeito a problemas humanos, sociais e ambientais. São categorias que orientam o futuro da humanidade, que atualmente muitos consideram em risco e que requer a constante e efetiva contribuição de todos.

A memória coletiva conserva os sinais desoladores da tragédia climática que se abateu sobre o Estado em 2024. Destruição e morte foram as consequências daquela calamidade, expressão também da falta de atenção necessária de construir, manter e promover o necessário para a proteção dos espaços onde todos, vivendo e convivendo, estudando e trabalhando, buscam construir, conservar e promover vidas e patrimônio. Certamente, após aquela tragédia, muito se investe – embora lentamente! – na recuperação e no aprimoramento do que precisa ser feito para que semelhante situação seja, se não evitada, ao menos mitigada! Nesse sentido, chama atenção o que está acontecendo às portas da cidade de Cachoeirinha. O poder do mercado imobiliário, com suas especulações, avança sem considerar o perigo que paira sobre a região devido aos aterros ao lado da freeway. Houve uma avaliação sobre o impacto ambiental? A quem interessa, ou favorece, tal obra?