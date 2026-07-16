Uma cidade para viver, trabalhar e prosperar

Por Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre

Há decisões coletivas que não pertencem a um governo, mas são um legado. A sanção do novo Plano Diretor é um momento histórico e simbólico para todos. Trata-se da lei mais importante para o futuro da cidade, porque define como ela vai crescer, se desenvolver e enfrentar as próximas décadas. Mais do que sancionar uma lei, Porto Alegre decidiu qual cidade quer construir para as próximas gerações.

Em uma sociedade plural, não existe Plano Diretor perfeito, existe o possível. O nosso plano é honesto, moderno e conectado com os novos desafios. Ele foi construído após anos de estudo, de diálogo cuidadoso e da palavra final e democrática da Câmara Municipal. Uma cidade não é feita apenas de ruas, prédios e praças. Ela é feita de oportunidades.

Em uma sociedade plural, não existe Plano Diretor perfeito

O Plano Diretor não se limita apenas à altura de prédios. O nosso mantra é adaptar a Capital às mudanças climáticas, qualificar os espaços públicos, melhorar a mobilidade e ampliar os serviços. Quando há uma praça, escola, posto de saúde, ônibus passando na frente de casa – tudo isso é Plano Diretor.

A sustentabilidade e a resiliência também estão no centro das decisões. O novo normal dos eventos climáticos veio para ficar e mudou a forma como precisamos nos preparar. Por isso, estamos executando um robusto plano de investimentos para tornar a cidade mais segura. Não há proteção de cheias sem planejamento, bons projetos e investimentos consistentes.

Outro avanço importante é ampliar a liberdade de quem quer investir. Porto Alegre confia em quem empreende, gera empregos e movimenta a economia. Desde 2021, nossa gestão simplificou regras, reduziu burocracia e deu segurança jurídica para todos que ajudam no crescimento econômico e social dos porto-alegrenses.