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Três prioridades inegociáveis para a educação gaúcha

A calamidade climática de 2024 agravou ainda mais a situação, ampliando as defasagens de aprendizagem

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