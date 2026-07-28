Três prioridades inegociáveis para a educação gaúcha

Por Felipe Amaral, diretor de Educação e Talentos do Instituto Caldeira

O painel Futuro da Educação, promovido pelo Todos Pela Educação e pelo Grupo RBS com apoio do Instituto Caldeira, reuniu quatro pré-candidatos ao governo para discutir propostas para a área. O debate evidenciou que o desafio educacional gaúcho exige propostas concretas, e não apenas discursos.

Os dados sobre a educação do RS nos últimos anos não são favoráveis. O Ideb 2023 evidenciou que o Estado ficou abaixo das metas tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. A calamidade climática de 2024 agravou ainda mais a situação, ampliando as defasagens de aprendizagem. O desafio é recuperar as perdas e garantir que os estudantes aprendam o conteúdo esperado para sua etapa escolar. Diante disso, três frentes de ação emergem como inegociáveis.

O desafio é recuperar as perdas e garantir que os estudantes aprendam

Primeiro, a defasagem de aprendizagem, que faz com que muitos jovens cheguem ao Ensino Médio sem dominar leitura ou operações matemáticas básicas. Para reverter esse quadro, são necessárias políticas permanentes de recomposição, com diagnóstico das dificuldades, formação continuada de professores e acompanhamento dos estudantes mais vulneráveis.

O segundo ponto é o Ensino Técnico, que já alcança 277 municípios no RS. O desafio agora é garantir qualidade, alinhando os cursos às demandas do setor produtivo para consolidar a educação técnica como instrumento de desenvolvimento econômico e inclusão social.

Por fim, nenhuma política educacional prospera sem professores valorizados. No RS, a procura pela Pedagogia caiu 66% entre 2012 e 2021. Enfrentar essa crise estrutural exige salários mais atrativos, valorização da profissão, e planos de carreira capazes de atrair novos profissionais.