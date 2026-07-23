Travessão e travessia

Por Cassio Grinberg, consultor de planejamento estratégico e autor dos livros "Desaprenda" e "Desinvente"

Desde que a inteligência artificial começou a nos ajudar, entre tantas coisas, a escrever textos, existe um hábito automático nos leitores: tentar detectar se determinado conteúdo foi mesmo escrito pelo autor ou por uma IA.

É claro que existem sinais, mas não é apenas disso que estou falando. Esses dias pintou em meu próprio feed um manual do tipo "como fazer com que seu texto não pareça um texto de IA", e uma das primeiras lições contidas sugeria que não utilizássemos travessão.

O travessão – olha ele aí – é, particularmente, rotina para mim: creio que todas as páginas dos livros que publiquei contenham o recurso, que gosto de usar pelo ritmo, pela ênfase, ou mesmo pela respiração. Mas, dia desses, fui tentar escrever um artigo sem ele. E foi bem aí que parei para pensar.

Por que, afinal, esconder que uma IA nos ajudou? Se as previsões sobre a singularidade estiverem certas, chegará o dia em que a IA não estará apenas no texto – estará em nós, integrada aos nossos próprios cérebros. Esconder a colaboração de hoje pode soar, amanhã, tão estranho quanto esconder que se usa óculos.

Pior, por que se incomodar que a IA tome emprestado recursos que eram unicamente nossos? Demis Hassabis, fundador da DeepMind (não deixe de ler sua biografia, recém lançada), inspirou-se justamente no funcionamento do cérebro humano para conceber sua IA. Ora, se a máquina nasceu à imagem do cérebro, por que nos incomoda que ela tome aquilo que os cérebros criaram – textos, ideias, estilos – e torne-o ainda melhor? Parecemos aqueles pais que param de usar camiseta porque os filhos agora é que usam – e as deles são bem mais modernas.

Fico com os dois: um marca a pausa, a outra marca o tempo