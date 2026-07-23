Transformando a crise em aprendizado

Por Fernanda Foernges Mentz, procuradora do Estado e coordenadora-geral adjunta para Licitações e Contratos da PGE-RS

Os eventos climáticos extremos deixaram de ser excepcionais. A cada nova enchente, tempestade ou vendaval, fica evidente que não basta a reconstrução do que foi atingido. Faz-se necessário o planejamento para responder cada vez melhor à próxima crise.

Quando uma calamidade acontece, é preciso dar atendimento à população atingida, restabelecer serviços essenciais, reconstruir acessos, além de recuperar sistemas de comunicação e tecnologia. Assim, é indispensável dispor de mecanismos jurídicos e administrativos aptos a transformar as decisões em ações efetivas.

Ficou claro que os instrumentos tradicionais não eram suficientes

Foi essa a minha experiência na Procuradoria-Geral do Estado durante as enchentes de 2024. Diante de uma crise climática histórica, ficou claro que os instrumentos tradicionais não eram suficientes para o seu enfrentamento. Foi necessária uma intensa articulação entre diferentes esferas de governo para construir, rapidamente, um regime jurídico excepcional que conferisse maior agilidade às contratações públicas.

Nesse cenário nasceu a Lei 14.981/24. Inicialmente pensada como resposta àquela crise específica, ela ultrapassou as fronteiras da calamidade gaúcha, tornando-se um modelo permanente para todo o país. Seu maior legado, contudo, é a demonstração de que é possível aprender com as crises e transformar soluções emergenciais em políticas públicas mais eficientes.

Porém, nenhuma legislação é, por si só, suficiente. A verdadeira preparação exige planejamento contínuo, definição de estratégias, coordenação entre órgãos, mas, principalmente, a incorporação das boas práticas extraídas de cada crise.