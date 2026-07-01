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Theatro São Pedro: cuidar do patrimônio também é cuidar da vida

Obtivemos recentemente as aprovações do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do teatro e também do Multipalco

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