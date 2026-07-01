Theatro São Pedro: cuidar do patrimônio também é cuidar da vida

Por Daniela Beling Pinheiro, advogada, coordenadora de Planejamento da Fundação Theatro São Pedro

Falar em preservação do patrimônio cultural é falar, antes de tudo, em responsabilidade com a vida, com a memória e com as futuras gerações. Preservar vai muito além de admirar bens do passado: significa criar condições concretas para que eles continuem existindo e possam ser transmitidos às gerações que virão.

A Fundação Theatro São Pedro obteve recentemente as aprovações do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do histórico Theatro São Pedro e também do Multipalco Eva Sopher. A conquista é, sem dúvida, um marco institucional. O Theatro está em obras justamente em função da necessidade de atender às normas de segurança e prevenção contra incêndios, além da acessibilidade necessária, considerando que é um patrimônio que já está perto do seu segundo centenário de vida.

É um ato de reconhecimento de que preservação e prevenção caminham juntas

Adequar um prédio histórico a essas necessidades é um gesto de cuidado não só com esse patrimônio, mas principalmente com as pessoas que nele vivem as diversas formas de expressão artística. É um ato de reconhecimento de que preservação e prevenção caminham juntas. Não há preservação quando se ignora a segurança das pessoas que trabalham, frequentam, se emocionam e se expressam nesses espaços.

Poucos dias depois de celebrar seus 168 anos, o Theatro São Pedro, por meio das obras de acessibilidade e de prevenção contra incêndio, reafirma seu compromisso com a vida, com a cultura e com a história. A aprovação do PPCI simboliza a consciência de que o patrimônio histórico só permanece vivo quando é segurado e preservado.