Theatro São Pedro: cuidar do patrimônio também é cuidar da vida

Por Daniela Beling Pinheiro, advogada, coordenadora de Planejamento da Fundação Theatro São Pedro
Falar em preservação do patrimônio cultural é falar, antes de tudo, em responsabilidade com a vida, com a memória e com as futuras gerações. Preservar vai muito além de admirar bens do passado: significa criar condições concretas para que eles continuem existindo e possam ser transmitidos às gerações que virão.
A Fundação Theatro São Pedro obteve recentemente as aprovações do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do histórico Theatro São Pedro e também do Multipalco Eva Sopher. A conquista é, sem dúvida, um marco institucional. O Theatro está em obras justamente em função da necessidade de atender às normas de segurança e prevenção contra incêndios, além da acessibilidade necessária, considerando que é um patrimônio que já está perto do seu segundo centenário de vida.
É um ato de reconhecimento de que preservação e prevenção caminham juntas
Adequar um prédio histórico a essas necessidades é um gesto de cuidado não só com esse patrimônio, mas principalmente com as pessoas que nele vivem as diversas formas de expressão artística. É um ato de reconhecimento de que preservação e prevenção caminham juntas. Não há preservação quando se ignora a segurança das pessoas que trabalham, frequentam, se emocionam e se expressam nesses espaços.
Poucos dias depois de celebrar seus 168 anos, o Theatro São Pedro, por meio das obras de acessibilidade e de prevenção contra incêndio, reafirma seu compromisso com a vida, com a cultura e com a história. A aprovação do PPCI simboliza a consciência de que o patrimônio histórico só permanece vivo quando é segurado e preservado.
Para as futuras gerações, o maior legado não serão apenas os prédios que conseguiremos manter de pé. A consciência que pudermos formar, por meio da educação patrimonial, será o grande legado para aqueles que nos sucederão e darão continuidade ao patrimônio cultural e histórico de qualquer lugar. Preservar não é impedir o tempo: é dialogar com ele, protegendo aquilo que recebemos para que outros também possam viver, compreender e amar o que conta a nossa história.