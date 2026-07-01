Tecnologia a favor da causa animal

Por Patrícia Tolotti Rodrigues, delegada e subchefe de Polícia

É com grande satisfação, e também com profundo senso de responsabilidade, que nesta quinta-feira (2) a Polícia Civil gaúcha lança a Delegacia On-line de Combate aos Maus-Tratos contra Animais.

Durante muito tempo, episódios de crueldade contra animais foram tratados como questões menores, quase invisíveis diante da rotina de uma delegacia. Mas a sociedade gaúcha mudou e a Polícia Civil muda com ela. Hoje sabemos, com base em estudos da área da segurança pública e da psicologia, que a violência contra animais frequentemente está associada a outras formas de violência, inclusive doméstica e familiar. Assim, proteger os animais é também, e sobretudo, proteger pessoas e dar voz a quem não tem.

O Rio Grande do Sul tem uma das legislações mais rigorosas do país em defesa dos animais, e cabe a nós, como instituição policial, transformar essa legislação em proteção efetiva e em resposta rápida para quem presencia ou sofre com esse tipo de crime.

É exatamente esse o propósito da ferramenta que apresentamos nesta quinta-feira, que permitirá que qualquer cidadão registre ocorrências de maus-tratos de forma rápida, segura e com possibilidade de sigilo; é possível anexar fotos, vídeos e documentos que ajudem na apuração dos fatos sem precisar ir até uma delegacia física.

Maus-tratos contra animais não são e não serão tolerados no Rio Grande do Sul

Essa iniciativa não nasce isolada. Ela integra um movimento maior de modernização da Polícia Civil gaúcha, que busca aproximar a investigação da tecnologia, reduzir barreiras de acesso à Justiça e dar respostas mais ágeis à população. Quem presencia uma cena de crueldade contra um animal muitas vezes hesita em ir até uma delegacia, seja por insegurança ou por não saber exatamente como proceder. Com a delegacia on-line, a denúncia fica a um clique de distância e, com ela, a possibilidade real de responsabilização de quem comete esse crime.

Maus-tratos contra animais não são e não serão tolerados no Rio Grande do Sul.

A partir desta quinta-feira, fica mais fácil registrar. E, com isso, fica mais difícil para quem pratica esse tipo de violência permanecer impune.