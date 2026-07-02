Superar disputas históricas para avançar no desenvolvimento do RS

Por Fabiano Dallazen, diretor de Relações Institucionais Aegea – Regional Sul

O Rio Grande do Sul tem uma tradição de grandes debates e intensa participação pública. Essa característica fortalece a democracia, mas muitas vezes transforma temas técnicos em disputas ideológicas que retardam decisões importantes para a sociedade. Poucos exemplos ilustram melhor essa realidade do que o saneamento básico, embora o desafio também alcance áreas como mobilidade, logística, energia, drenagem e proteção contra eventos climáticos.

Há consenso sobre os benefícios da infraestrutura. Investir em saneamento reduz doenças, preserva rios, valoriza imóveis, fortalece o turismo e impulsiona o desenvolvimento econômico. Da mesma forma, obras de transporte, energia e segurança hídrica ampliam a competitividade e melhoram a qualidade de vida.

O desafio histórico do Estado nunca foi reconhecer essa importância, mas superar déficits acumulados ao longo de décadas. Enquanto as cidades cresceram, a infraestrutura não acompanhou esse ritmo. No saneamento, o atraso é evidente. Em 2023, dos 317 municípios atendidos pela Corsan, 257 não possuíam cobertura de esgotamento sanitário. O RS segue abaixo da média nacional e ocupa a última posição da Região Sul nesse indicador, o que torna urgente o cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento até 2033.

Nos últimos anos, um dos principais obstáculos começou a ser superado: a capacidade de investir. A ampliação dos aportes permitiu acelerar obras e enfrentar passivos históricos. Mas recursos, por si sós, não bastam. Projetos estruturantes exigem continuidade, segurança jurídica, cooperação institucional e compromisso permanente com os resultados.

Menos polarização e mais capacidade de realização são condições essenciais

Independentemente do modelo de gestão, cabe ao poder público planejar, regular e fiscalizar, garantindo que os investimentos gerem benefícios concretos para a população. Mais do que discutir modelos, o RS precisa concentrar esforços na execução. Infraestrutura não se constrói em ciclos políticos, mas por meio de políticas de Estado orientadas pelo interesse público. Menos polarização e mais capacidade de realização são condições essenciais para construir o futuro que os gaúchos esperam.