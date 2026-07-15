Saber em quem confiar

Por Taís Seibt, jornalista, doutora em Comunicação e pesquisadora do Instituto de Cultura Digital da Unisinos com projeto apoiado pela Fapergs

Pesquisa recente do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) traduziu em dados o que já se observa na prática: 72% dos usuários de Internet se informa por redes sociais. A novidade crítica do estudo é o baixo índice de confiança nas informações, já que quase metade (48%) reportaram desconfiar "sempre" ou "na maioria das vezes" de notícias de veículos tradicionais. A desconfiança foi menor para informações de "amigos e/ou familiares em redes sociais" (39%) e "informações oficiais e mídias públicas" (39%).

Desconfiar, porém, não se traduz em busca por informação correta: os usuários deixam de verificar por "esquecer" (36%), não ter tempo (33%) ou não ter interesse (33%). Preocupa a naturalidade com que se admite que é difícil reconhecer conteúdos autênticos, mas se rejeita conferir a tarefa a quem tem método e experiência para apontar o caminho.

O jornalismo, historicamente, cumpre o ofício de apurar fatos com base em evidências. É menos sobre verdade e mais sobre plausibilidade. O fact-checking, que se desenvolveu copiosamente na última década, cristaliza esse propósito com mais transparência: expõe o "caminho do pão" para quem quiser seguir o rastro e tirar suas próprias conclusões. Com honestidade de ambas as partes, leitor e repórter chegam ao mesmo veredito.

Gostar ou não de uma notícia não faz dela verdadeira ou falsa

Não que não haja mau jornalismo, nem que outras fontes sejam desprezíveis. A questão é o método. As enchentes de 2024 são a prova prática de que informação correta importa. Quando amigos e familiares, esses em quem confiamos, compartilhavam informações sem checar, foi na imprensa tradicional e nas fontes públicas oficiais que nos socorremos para ter certeza do que fazer. Os próprios entrevistados na pesquisa do CGI atestaram: verificar dá trabalho, toma tempo. Por que não confiar em quem se dedica ao serviço em tempo integral?