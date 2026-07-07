Resiliência e estratégia empresarial

Por Marcos Carbone, presidente da CDL Metropolitana

O cenário político do Rio Grande do Sul em 2026 apresenta variáveis que exigem do empresário planejamento rigoroso. As incertezas que se avolumam em um ano de eleições estaduais – e na mesma medida, em cenário nacional – impactam diretamente a confiança do consumidor e, consequentemente, o volume de vendas, os movimentos de investimento e expansão, entre outros. Calibrar a preparação não é apenas uma medida de segurança, mas um diferencial competitivo fundamental.

A gestão de estoque e o controle de fluxo de caixa tornam-se os pilares centrais da sobrevivência empresarial. Em momentos de instabilidade, o excesso de mercadorias paradas representa capital imobilizado que poderia ser utilizado em frentes emergenciais. O monitoramento constante das taxas de juros e da inflação deve balizar a política de preços, evitando a perda de margem de lucro. Simultaneamente, a eficiência operacional deve ser buscada por meio da redução de desperdícios e da otimização de processos internos.

A eficiência operacional deve ser buscada por meio da redução de desperdícios

A preparação para um ano desafiador exige sobriedade nas decisões e o uso de dados concretos para substituir o empirismo. A sustentabilidade dos negócios depende diretamente da capacidade do gestor de antecipar riscos e fundamentar as escolhas em informações sólidas. A atuação preventiva, apoiada em recursos tecnológicos de análise de crédito e na inteligência de dados, transforma a incerteza em oportunidade de consolidação no mercado.