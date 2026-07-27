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Rastreabilidade: a peça que falta na gestão de resíduos

Porto Alegre tem uma vocação única, evidenciada pela quantidade de cooperativas, negócios setoriais e catadores pela cidade

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