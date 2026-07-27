Rastreabilidade: a peça que falta na gestão de resíduos

Por Dinho Machado, CEO do Grupo Sygecom

Não há mais dúvidas de que a gestão correta de resíduos é um pilar do combate às mudanças climáticas. Mas, quando chegamos ao "como fazer", existe um ponto que não recebe a devida atenção: a necessidade de garantir a rastreabilidade dos resíduos ao longo de toda a cadeia de reciclagem, a fim de dar mais segurança ao poder público, aos recicladores e à sociedade.

Porto Alegre tem uma vocação única para a transformação dos resíduos, evidenciada pela quantidade de cooperativas, negócios setoriais e catadores pela cidade. No entanto, pequenos empreendedores e profissionais autônomos ainda carecem da devida formalização, com dificuldades para emitir notas e comprovar os volumes negociados. Além disso, o roubo de cobre se tornou um problema sintomático na capital, gerando desconfianças sobre a credibilidade do material ao longo do ecossistema da reciclagem. Em paralelo, a administração pública luta para combater esse crime, expandir a coleta seletiva, aprimorar os sistemas de beneficiamento de resíduos e garantir dados precisos sobre esta atividade.

Todos os esforços esbarram na ausência de mecanismos de rastreabilidade que permitam controlar volume, origem e destino dos resíduos. O recente caso de fraudes milionárias na gestão do lixo de 15 municípios gaúchos demonstra a necessidade de um compromisso irrevogável com a informação e a transparência.

Esforços esbarram na ausência de mecanismos de rastreabilidade que permitam controlar volume, origem e destino

A rastreabilidade nasce com o apoio da tecnologia, de modo a garantir informações precisas, como o dimensionamento do verdadeiro volume de material beneficiado ou descartado, e a mensuração do impacto das atividades de reciclagem e gestão de resíduos no cotidiano da capital. É uma solução importante para mitigar fraudes, estimular a confiança e alcançar um compromisso pleno com uma economia mais circular.