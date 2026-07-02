Quando a saúde chega mais perto de quem precisa

Por Melina Schuch, superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento

Com a chegada do inverno, cresce a procura pelos prontos-atendimentos. As doenças respiratórias, mais frequentes nesta época do ano, elevam a demanda por assistência e reforçam a importância de ampliar a capacidade de resposta da rede pública, oferecendo um cuidado ágil, seguro e resolutivo.

Como resposta a essa demanda crescente, Porto Alegre passa a contar com um novo modelo de atendimento. Nos períodos de maior fluxo, pacientes classificados como azuis e verdes pelo Protocolo de Manchester poderão ser atendidos por telemedicina nos prontos-atendimentos da rede municipal.

A iniciativa, resultado da parceria entre o Instituto Moinhos Social, pilar de responsabilidade social do Hospital Moinhos de Vento, e a prefeitura de Porto Alegre, começa no pronto-atendimento Cruzeiro do Sul e deve ser ampliada para outras unidades em breve. Mais do que incorporar uma nova modalidade de atendimento, essa cooperação contribui para qualificar o cuidado, reduzir o tempo de espera e organizar o fluxo assistencial, permitindo que as equipes presenciais dediquem mais tempo aos pacientes que necessitam de atendimento imediato.

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Essa iniciativa também leva para o sistema público uma experiência construída pela instituição ao longo de quase uma década. Em nossos serviços, mais de 90% das consultas por telemedicina são resolvidas sem necessidade de encaminhamento presencial. Durante a pandemia de covid-19 e na enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, esse modelo mostrou que é possível manter a assistência mesmo diante de grandes desafios, preservando o acesso da população ao cuidado.