Propriedade intelectual x produtividade na soja

Por Alexandre Gazolla, engenheiro agrônomo, doutor em Ciência e Tecnologia de Sementes

Artigo publicado recentemente no Jornal La Nación, na Argentina, chamou atenção para a diferença de produtividade entre aquele país e o Brasil, relacionando o menor rendimento por lá à redução na proteção de patentes para biotecnologia. No texto, Marina Senestro, diretora da AmCham Argentina, defendeu a reversão dos critérios de patentes, que vigoram desde 2015. Para a executiva, o respeito à propriedade intelectual vai além do interesse comercial, é condição para acesso à inovação, maior produtividade e melhores ferramentas para competir.

No Brasil, a safra atual está estimada em 184,7 milhões de toneladas, um recorde histórico segundo a Agroconsult. Na Argentina, a Bolsa de Buenos Aires prevê uma colheita de 50,1 milhões de toneladas este ano. A explicação para essa diferença passa por biotecnologia. A década coincidiu com a expansão do modelo de soja no Brasil e a saída de empresas do país vizinho.

A explicação para essa diferença passa por biotecnologia

Os resultados de produtividade de soja por hectare dos dois países mostram uma inversão de resultados ao longo dos últimos anos. Enquanto o Brasil ampliou de 2,88 toneladas por hectare (t/ha) em 2015/2016 para 3,76 t/ha em 2025/2026, a Argentina caiu de 3,6 t/ha para 3,28 t/ha em igual período. Esses resultados reforçam que países com baixa proteção à propriedade, inclusive intelectual, têm mercado e produtividade menores e um ecossistema menos diverso.

Além dos investimentos em melhoramento genético, a inovação no setor de sementes depende da capacidade de transformar tecnologia em desempenho no campo. A disponibilidade de cultivares mais modernas precisa estar associada à produção de sementes de alta qualidade, com rastreabilidade, vigor e adequada implantação das lavouras.