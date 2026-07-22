Projeto ANTT: mercado sozinho não salvará a Malha Sul

Por João Victor Domingues, advogado e consultor em infraestrutura

A audiência pública realizada pela ANTT sobre a Malha Sul deixou evidente que nossas ferrovias somente se viabilizarão com aporte de recursos públicos. A proposta de divisão em três lotes – Rio Grande, Paraná-Santa Catarina e Mercosul – aumenta o risco de abandono de nossas ferrovias, pois prevê que o investimento a ser aportado em nosso Estado venha da operação adequada do trecho PR/SC, numa espécie de investimento cruzado.

O paradoxo logístico brasileiro é medido em cifras: nos últimos 10 anos, para cada R$ 1 investido pelo setor público em ferrovias, cerca de R$ 10 foram destinados ao asfalto. Os trilhos sobrevivem com aportes residuais e investimentos privados, através de concessões, o que é uma boa estratégia, mas que nem sempre prioriza o desenvolvimento regional e nem é viável em todos os trechos. No Rio Grande do Sul, essa conta chegou: após décadas de subinvestimento e o golpe fatal das enchentes de 2024, a malha operacional encolheu para meros 900 quilômetros.

A solução exige um novo paradigma: uma parceria PPP robusta

O custo do abandono é real, 80% de nossa matriz logística está no modal rodoviário. Transportar soja por trilhos é até 30% mais barato. Mas regiões como Passo Fundo e o Noroeste estão reféns de rodovias saturadas. E essa vantagem logística depende do volume de carga e da distância percorrida. O mercado sozinho não resolverá gargalos históricos onde o retorno financeiro é lento ou inexistente.

A solução exige um novo paradigma: uma parceria público-privada (PPP) robusta, com aportes diretos dos governos federal e estadual. O Estado não pode ser apenas um regulador passivo; deve ser coinvestidor. O aporte público reduziria o risco do projeto, viabilizando juros menores e carências longas, permitindo que a recuperação ultrapasse o "corredor de exportação" e alcance ramais hoje silenciados.