Previsões do tempo e da economia

Por Felipe Garcia Ribeiro, professor de Economia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Quando empresas decidem hoje quanto alocar em fábricas, armazéns, maquinário, pesquisa e contratação de pessoas, é o futuro que "dá as cartas". São as expectativas sobre o amanhã, ganhos e prejuízos, que orientam quem decide investir. O passado pode até se repetir, mas o retrovisor não é bom conselheiro em um ambiente repleto de choques inesperados, como o econômico.

Ainda assim, as consequências econômicas e sociais dos desastres naturais drenam mais nossa atenção para os prejuízos de curto e médio prazo. Faz sentido: um desastre climático destrói o capital físico e interrompe os fluxos de negócios. O episódio de maio de 2024 exigiu bastante esforço contábil para mensurar os prejuízos imediatos e os de médio prazo, como perdas de produção e vendas. Mensurá-los era necessário para financiar as políticas de recuperação.

Não são só empresas que mudam de planos; pessoas também

No entanto, pouco falamos do papel das expectativas. O Rio Grande do Sul, caso passe a ser percebido como mais sensível a desastres naturais (inundações e enchentes), ancorará negativamente as expectativas do mercado sobre seu futuro. Devemos esperar que o investimento caia permanentemente caso esse seja nosso novo normal. Afinal, investe-se sob incerteza, e informação sobre o futuro é valiosa. Vale lembrar: não são só empresas que mudam de planos; pessoas também. Para um Estado em déficit no saldo migratório e à frente no envelhecimento populacional, a pecha de mais arriscado climaticamente só piora essas tendências.